Rogério Correia defende afastamento de Jaques Wagner da liderança do governo

247 - O deputado federal Rogério Correia (PT-MG) defendeu que Jaques Wagner (PT-BA) se afaste da liderança do governo no Senado enquanto a Operação Compliance apura novas informações envolvendo o caso Banco Master.

Em postagem na rede social X, Correia afirmou que a investigação precisa avançar “doa a quem doer”, mas sustentou que os novos desdobramentos não alteram a origem política do escândalo envolvendo o Banco Master. O deputado afirmou que o presidente Lula sempre defendeu investigações completas e autonomia dos órgãos de apuração.

“O presidente Lula sempre disse: doa a quem doer, a investigação precisa ser feita até o fim! Com as novas informações reveladas pela Operação Compliance não seria diferente”, escreveu.

O deputado avaliou que Jaques Wagner, na condição de investigado, deve deixar temporariamente a liderança do governo para se dedicar à própria defesa, com a preservação da presunção de inocência.

“Na condição de investigado, Jaques Wagner deve se afastar da liderança do governo para se dedicar a sua defesa, resguardada a presunção de inocência. A Polícia Federal está fazendo seu trabalho, e quem cometeu irregularidades deve responder por elas”, afirmou.

Correia mira origem do caso Banco Master

Apesar da cobrança sobre Wagner, Rogério Correia afirmou que o caso não pode ser desvinculado do que chamou de “BOLSOMASTER”. Para o parlamentar, a gênese do escândalo remonta ao período em que Roberto Campos Neto, indicado por Jair Bolsonaro ao Banco Central, autorizou o Banco Master a funcionar, em 2019.

“Mas é preciso dizer com clareza: essas novas informações não mudam a gênese do escândalo do Banco Master, que é o BOLSOMASTER!”, escreveu.

Correia também afirmou que, durante a gestão de Campos Neto, o Banco Central recebeu alertas e não agiu diante de sucessivas irregularidades. Segundo o deputado, essa omissão permitiu um rombo bilionário no crédito consignado de milhares de brasileiros.

O parlamentar ainda citou o ex-governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha e afirmou que ele tentou usar o BRB, banco público, para socorrer a instituição financeira de Daniel Vorcaro, em meio a sinais de fraude.

Galípolo e o governo Lula

Na postagem, Correia traçou contraste entre a atuação do Banco Central sob Campos Neto e a gestão de Gabriel Galípolo, já no governo do presidente Lula.

Segundo o deputado, o Banco Central liquidou o Banco Master no governo Lula, desmontou o esquema e abriu caminho para a investigação da corrupção.

“Mas foi com Galípolo, no governo do presidente Lula, que o banco foi liquidado, o esquema desmantelado e a corrupção está sendo investigada”, afirmou.

O parlamentar também associou o caso a nomes da direita e do bolsonarismo. Correia disse que o cunhado de Vorcaro, pastor Fabiano Zettel, foi o maior financiador das campanhas de Jair Bolsonaro e do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), com contribuição total de R$ 5 milhões.

Ciro Nogueira e Flávio Bolsonaro

O petista também citou o senador Ciro Nogueira (PP-PI). Segundo o deputado, o parlamentar recebeu pagamentos mensais de Vorcaro que somaram ao menos R$ 6 milhões entre 2024 e 2025, além de viagens de luxo.

Correia afirmou ainda que uma emenda escrita pelo próprio Banco Master buscava ampliar o limite do FGC.

O deputado também mirou o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato a presidente da República. Segundo Correia, o senador mentiu repetidas vezes sobre sua relação com Vorcaro, a quem chamava de "irmão".

O parlamentar afirmou que Flávio só admitiu ter pedido R$ 134 milhões ao banqueiro para financiar o filme Dark Horse, retrato biográfico de Jair Bolsonaro após o vazamento de mensagens. Conforme destacou o petista, o parlamentar da extrema direita já teria recebido R$ 61 milhões.

O deputado também citou a compra de uma mansão de quase R$ 6 m247 - O deputado federal Rogério Correia (PT-MG) defendeu que Jaques Wagner (PT-BA) se afaste da liderança do governo no Senado enquanto a Operação Compliance apura novas informações envolvendo o caso Banco Master.

Em postagem na rede social X, Correia afirmou que a investigação precisa avançar “doa a quem doer”, mas sustentou que os novos desdobramentos não alteram a origem política do escândalo envolvendo o Banco Master. O deputado afirmou que o presidente Lula sempre defendeu investigações completas e autonomia dos órgãos de apuração.

“O presidente Lula sempre disse: doa a quem doer, a investigação precisa ser feita até o fim! Com as novas informações reveladas pela Operação Compliance não seria diferente”, escreveu.

O deputado avaliou que Jaques Wagner, na condição de investigado, deve deixar temporariamente a liderança do governo para se dedicar à própria defesa, com a preservação da presunção de inocência.

“Na condição de investigado, Jaques Wagner deve se afastar da liderança do governo para se dedicar a sua defesa, resguardada a presunção de inocência. A Polícia Federal está fazendo seu trabalho, e quem cometeu irregularidades deve responder por elas”, afirmou.

Deputado cobra CPMIs

Correia também reforçou a cobrança pela instalação da CPMI do Banco Master e da CPMI do Dark Horse. Segundo ele, as comissões precisam esclarecer a trama desde a origem até os desdobramentos mais recentes.

“Seguimos cobrando a instalação da CPMI do Banco Master e da CPMI do Dark Horse, para que toda essa teia seja esclarecida desde sua origem até seus desdobramentos mais recentes, e nenhum nome fique protegido”, afirmou.

O deputado cassado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) também entrou na postagem. Correia afirmou que o irmão de Flávio é investigado por receber recursos do mesmo fundo usado para bancar sua permanência nos Estados Unidos.

O presidente Lula sempre disse: doa a quem doer, a investigação precisa ser feita até o fim! Com as novas informações reveladas pela Operação Compliance não seria diferente.



Na condição de investigado, Jaques Wagner deve se afastar da liderança do governo para se dedicar a sua… — Rogério Correia (@RogerioCorreia_) June 18, 2026



