Plínio Valério nega atuação de Jaques Wagner em favor da "Emenda Master"

247 - O senador Plínio Valério (PSDB-AM) divulgou nota nesta quarta-feira (18) negando que o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), tenha atuado para defender a chamada "Emenda Master", tema que voltou ao centro das atenções após a operação da Polícia Federal que teve como alvo Wagner.

"Tenho acompanhado o noticiário envolvendo o nome do senador Jaques Wagner, afirmando que ele teria atuado para que eu, como relator da PEC 65/23, acatasse a emenda batizada de 'Emenda Master'. Isso não corresponde absolutamente à verdade. Em nenhum momento o senador Jaques Wagner sequer tocou nesse assunto comigo. A emenda foi rejeitada de pronto por não guardar relação com a matéria", afirmou Plínio.

A manifestação do parlamentar ocorre após a PF apontar indícios de atuação de Jaques Wagner em temas de interesse do Banco Master. Entre eles estaria a discussão sobre o aumento do limite de cobertura do Fundo Garantidor de Créditos (FGC) dos atuais R$ 250 mil para R$ 1 milhão. A proposta ficou conhecida como "Emenda Master" e foi apresentada pelo senador Ciro Nogueira (PP-PI), também alvo da operação mais cedo.

Relator da PEC 65/2023, que trata da autonomia financeira e orçamentária do Banco Central, Plínio afirmou que rejeitou imediatamente a proposta ao analisar o texto. Segundo ele, a emenda não tinha relação com o objeto da PEC.

A proposta de ampliação da cobertura do Fundo Garantidor de Créditos não prosperou. Já a PEC 65 foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado e aguarda deliberação do plenário da Casa.