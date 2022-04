Crescem ameaças contra Lula e deputado bolsonarista diz que ex-presidente seria recebido ‘na bala’ em sua casa

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva vem sendo alvo de seguidas ameaças à sua vida e integridade física por parlamentares apoiadores de Jair Bolsonaro.

Depois de ameaças proferidas pelo deputado federal Junio Amaral (PL-MG) e pelo deputado estadual Coronel Lee (DC-PR), agora foi o deputado Otoni de Paula (MDB-RJ) a promover intimidação contra o ex-presidente. "Não venha tentar visitar minha casa, porque vai ser na bala", disse o bolsonarista da tribuna da Câmara.

Assista:

No plenário da Câmara, deputado diz que se @LulaOficial visitar sua casa, vai ser recebido ‘na bala’.



Otoni de Paula (MDB, RJ) fez ameaça durante discurso nesta quarta-feira (6).



Assista ▶️ pic.twitter.com/wM1CwvDsU2 CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — Metrópoles (@Metropoles) April 6, 2022





Outras ameaças

Não foi a primeira ameaça ao ex-petista em 2022, ano eleitoral. O deputado federal Junio Amaral (PL-MG) divulgou um vídeo no qual ele manuseava uma arma de fogo enquanto fazia provocações ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Já o deputado estadual pelo Paraná Coronel Lee (DC) também ameaçou o petista, que lidera todas as pesquisas de intenções de voto. "O que nos traz hoje aqui é um desaforo, uma ameaça de um indivíduo, um elemento que é chamado de Lula", disse o parlamentar ao plenário da Assembleia Legislativa (Alep).

No dia 24 de março, circulou nas redes sociais um vídeo em que um homem na cidade de Gravatal, no Sul de Santa Catarina, praticou tiros ao alvo e fez ameaças a membros do PT.

Antes o vereador de Porto Alegre e policial civil Leonel Radde (PT-RS) foi ameaçado de morte por neonazistas, assim como Lula, a deputada federal Maria do Rosário (PT-RS) e o ativista do movimento negro Antonio Isupério.

