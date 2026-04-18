Criador da Choquei é transferido para presídio após ação da PF

247 - O criador da página Choquei, Raphael Sousa Oliveira, de 31 anos, foi transferido para um presídio em Goiás após decisão da Justiça que manteve sua prisão preventiva. A medida ocorre no contexto de uma investigação da Polícia Federal que apura movimentações ilegais estimadas em R$ 1,6 bilhão.

Segundo a coluna Na Mira, do Metrópoles, o influenciador foi levado na sexta-feira (17) ao Complexo Prisional Policial Penal Daniella Cruvinel, em Aparecida de Goiânia, após permanecer detido na sede da Polícia Federal desde sua prisão, ocorrida na quarta-feira (15).

Justiça mantém prisão preventiva

A defesa de Raphael solicitou a revogação da prisão, mas o pedido foi negado. O juiz responsável pelo caso justificou a decisão afirmando que é necessário aguardar o avanço das investigações para garantir segurança jurídica antes de qualquer medida definitiva, evitando prejuízos ao processo.

Papel como “operador de mídia”

De acordo com a Polícia Federal, Raphael atuaria como “operador de mídia” dentro de uma organização criminosa investigada por lavagem de dinheiro e estelionato digital. Entre as funções atribuídas a ele estão a divulgação de conteúdos favoráveis ao grupo, a promoção de plataformas de apostas e rifas, além da gestão de crises de imagem.

A decisão da 5ª Vara Federal de Santos aponta que o influenciador utilizava o alcance de sua plataforma digital para fortalecer a imagem da organização e apoiar atividades consideradas ilícitas.

Relação com MC Ryan SP

As investigações indicam ainda que o principal beneficiário econômico do esquema seria o funkeiro MC Ryan SP. Segundo a apuração, Raphael teria recebido cerca de R$ 370 mil do artista por serviços de publicidade.

Desse total, aproximadamente R$ 270 mil foram identificados em movimentações realizadas entre 2024 e 2025. Outros R$ 100 mil teriam origem em uma transferência feita por uma pessoa ainda não identificada.

Além de Raphael, a operação também resultou na prisão de outros influenciadores e produtores de conteúdo, incluindo Chrys Dias, que possui milhões de seguidores nas redes sociais.

Operação Narco Fluxo

A Operação Narco Fluxo foi deflagrada simultaneamente em nove estados e segue em curso. A Polícia Federal estima que o grupo investigado tenha movimentado cerca de R$ 1,6 bilhão por meio de atividades consideradas ilegais.