Daniel Santos e Hana Ghassan aparecem empatados no Pará, diz Quaest

247 - A disputa pelo governo do Pará segue equilibrada, segundo levantamento da Genial/Quaest, que aponta empate técnico entre Daniel Santos (Podemos) e Hana Ghassan (MDB) tanto no primeiro quanto no segundo turno. Os dados indicam um cenário competitivo, com variações dentro da margem de erro e indefinição significativa entre os eleitores. A pesquisa foi realizada entre os dias 21 e 25 de abril, com 900 entrevistados em 52 municípios do estado. A margem de erro é de três pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.

No primeiro turno, Daniel Santos aparece com intenções de voto entre 22% e 24%, enquanto Hana Ghassan registra entre 19% e 22%, o que configura empate técnico. A atual governadora assumiu o cargo após a renúncia de Helder Barbalho (MDB), que deixou o governo para disputar uma vaga no Senado.

Cenários de primeiro turno

No primeiro cenário testado, Daniel Santos soma 22%, seguido por Hana Ghassan com 19%. Na sequência aparecem Mário Couto (DC), com 11%, Cleber Rabelo (PSTU), com 3%, e Araceli Lemos (PSOL), com 2%. Indecisos representam 30%, enquanto 13% declararam voto branco, nulo ou afirmaram que não pretendem votar.

Em outro cenário, Santos alcança 24%, enquanto Ghassan aparece com 22%. Cleber Rabelo marca 5% e Araceli Lemos, 3%. Os indecisos chegam a 33%, e brancos, nulos ou abstenções somam 13%.

Segundo turno também mostra equilíbrio

Em uma eventual disputa de segundo turno entre os dois principais nomes, Daniel Santos lidera com 34% das intenções de voto, contra 29% de Hana Ghassan. O levantamento ainda aponta 25% de indecisos e 12% de eleitores que pretendem votar em branco, nulo ou não comparecer.

A pesquisa também detalha o comportamento do eleitorado por perfil político. Hana Ghassan apresenta vantagem entre os eleitores que se identificam como lulistas, com 52%, enquanto Daniel Santos registra 23% nesse grupo. Já entre os bolsonaristas, Santos lidera com 59%, contra 17% da atual governadora.

Avaliação da gestão Helder Barbalho

O levantamento também avaliou a gestão de Helder Barbalho à frente do governo estadual. Segundo os dados, 63% dos entrevistados aprovam sua administração, enquanto 27% desaprovam. Entre os eleitores de direita, a taxa de desaprovação chega a 43%, subindo para 58% entre bolsonaristas.

Por outro lado, a aprovação entre lulistas atinge 85%, enquanto entre eleitores de esquerda é de 78%. Entre os independentes, o índice é de 62%.

Na avaliação geral do governo, 46% classificam a gestão como positiva, 34% como regular e 16% como negativa. Outros 4% não souberam ou não responderam.

Além disso, 56% dos entrevistados consideram que Helder Barbalho merece eleger sua sucessora, enquanto 34% discordam dessa possibilidade e 10% não opinaram.

Corrida ao Senado

A pesquisa também aponta que Helder Barbalho lidera a disputa pelo Senado, com intenções de voto variando entre 22% e 24%. O segundo colocado é o Delegado Éder Mauro (PL), que aparece com índices entre 13% e 14%, segundo o levantamento.