Mercado aumenta previsão de inflação e mantém Selic em 13%, diz Boletim Focus

247 - A projeção de inflação para 2026 voltou a subir, enquanto a taxa básica de juros deve permanecer elevada, segundo dados do Boletim Focus. O relatório também mostra recuo na estimativa para o dólar e leve revisão no crescimento econômico, indicando um cenário de pressão inflacionária com atividade moderada.

De acordo com o Boletim Focus divulgado pelo Banco Central nesta segunda-feira (27), o mercado financeiro elevou pela sétima vez consecutiva a previsão para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 2026, que passou a 4,86%.

As projeções inflacionárias seguem em trajetória de alta também nos anos seguintes. Para 2027, a estimativa avançou para 4,00%, marcando a quinta elevação consecutiva. Já para 2028, houve leve ajuste para 3,61%, enquanto a previsão para 2029 permaneceu estável em 3,50% há 34 semanas.

No caso do Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M), a expectativa para 2026 subiu para 4,80%, registrando a oitava alta seguida. Para 2027, a projeção foi mantida em 4,00%, enquanto os anos de 2028 e 2029 continuam com estimativas de 3,82% e 3,70%, respectivamente, sem alterações recentes.

Os preços administrados também seguem pressionados no curto prazo. Para 2026, a projeção subiu para 4,98%, acumulando a terceira alta consecutiva. Já para 2027, a estimativa ficou em 3,80%, enquanto para 2028 e 2029 as projeções permanecem estáveis em 3,50%.

No campo da atividade econômica, o mercado revisou ligeiramente para baixo a expectativa de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2026, de 1,86% para 1,85%, interrompendo uma sequência de estabilidade. Para 2027, a projeção segue em 1,80% há 17 semanas. Para 2028 e 2029, a expectativa permanece em 2,00%, sem mudanças há períodos prolongados.

Em relação ao câmbio, a previsão para o dólar em 2026 recuou para R$ 5,25, marcando a terceira queda consecutiva. Para 2027 e 2028, as estimativas permanecem em R$ 5,35 e R$ 5,40, respectivamente. Já para 2029, houve leve redução para R$ 5,41, registrando a segunda queda seguida.

A taxa básica de juros, a Selic, segue estável nas projeções para os próximos anos. Para 2026, o mercado manteve a estimativa em 13,00%. Em 2027, a projeção também permanece em 11,00%. Para 2028, a expectativa continua em 10,00%, enquanto para 2029 houve leve recuo, passando a 9,75% após um período de estabilidade.