Daniel Vilela lidera disputa pelo governo de Goiás, indica Quaest

247 - Daniel Vilela (MDB) lidera a disputa pelo governo de Goiás, segundo levantamento da Quaest, que também aponta alta aprovação do governo de Ronaldo Caiado (PSD) e detalha os cenários para o Senado no estado.

De acordo com a pesquisa Genial/Quaest realizada em abril de 2026, Vilela aparece à frente em diferentes cenários estimulados de primeiro turno, consolidando-se como principal nome na corrida eleitoral.

Cenários para o governo de Goiás

Nos cenários de primeiro turno, Daniel Vilela lidera com 33% no cenário I, seguido por Marconi Perillo (PSDB), com 21%, Adriana Accorsi (PT), com 10%, e Wilder Morais (PL), com 9%.

No cenário II, Vilela mantém 33%, enquanto Perillo segue com 21%, Wilder Morais aparece com 11% e Edward Madureira (PT) soma 5%.

Já no cenário III, o vice-governador chega a 34%, com Perillo novamente em 21%, Wilder Morais com 10% e Cíntia Dias (PSOL) com 5%.

Na intenção espontânea, Vilela também lidera, com 9%, enquanto a maioria dos eleitores (84%) ainda se declara indecisa.

Em simulações de segundo turno, Vilela amplia a vantagem: vence Perillo por 46% a 27% e Wilder Morais por 51% a 21%.

Aprovação do governo Caiado

A pesquisa mostra elevado índice de aprovação do governo Ronaldo Caiado. Segundo o levantamento, 84% dos entrevistados aprovam a gestão estadual, enquanto 11% desaprovam.

Na avaliação geral, 69% classificam o governo como positivo (ótimo ou bom), 21% como regular e 5% como negativo.

O estudo também indica que 71% dos eleitores consideram que Caiado merece eleger um sucessor, enquanto 21% discordam.

Quando questionados sobre o futuro do estado, 32% defendem a continuidade do trabalho atual, 39% querem mudanças pontuais e 25% preferem mudança total.

Cenários para o Senado em Goiás

Na disputa para o Senado, o levantamento aponta liderança de Gracinha Caiado (União Brasil), com 22% das intenções de voto totais.

Na sequência aparecem Vanderlan Cardoso (PSD), com 12%, e Dr. Zacharias Calil (MDB), com 11%. Gustavo Gayer (PL) soma 10% e Delegado Humberto Teófilo (Novo), 8%.

Outros nomes testados aparecem com percentuais menores, enquanto 16% dos entrevistados se declaram indecisos e 12% afirmam votar branco, nulo ou não votar.

Dados técnicos

A pesquisa Genial/Quaest foi realizada entre os dias 24 e 28 de abril de 2026, com 1.104 entrevistas presenciais em Goiás. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi feito com eleitores de 16 anos ou mais, por meio de entrevistas face a face com questionários estruturados.