Daniel Vorcaro foi destaque em evento da Globo em Nova York

247 - O banqueiro mineiro Daniel Vorcaro ganhou projeção internacional em maio de 2024 ao participar como destaque do Summit Valor Econômico Brazil-USA, realizado em Nova York. O encontro reuniu empresários, investidores e representantes do sistema financeiro em um dos principais eventos voltados às relações econômicas entre Brasil e Estados Unidos.

As informações foram publicadas originalmente na coluna de Cláudio Magnavita, no jornal Correio da Manhã. Vorcaro foi um dos protagonistas do encontro organizado pelo jornal Valor Econômico, pertencente ao grupo Globo, e patrocinado pelo Banco Master, instituição financeira comandada pelo empresário.

Banco Master patrocinou o encontro

O evento ocorreu em 15 de maio de 2024, no Hotel Plaza, em Nova York, e marcou o início das comemorações dos 25 anos do Valor Econômico. Na ocasião, Vorcaro foi o primeiro palestrante e representou o principal patrocinador do encontro.

De acordo com informações divulgadas pelo próprio site do jornal, a estrutura do evento contou com diversos patrocinadores e parceiros institucionais. A apresentação institucional indicava:

“O Summit Valor Econômico - Brazil-USA é apresentado por Banco Master, tem o patrocínio máster de Gulf e JBS, patrocínio de Gerdau, JHSF, Cedae, Copel e AEGEA, além do apoio da cidade de São Paulo, governo de São Paulo, governo do Mato Grosso, governo do Pará, governo de Goiás e Invest.Rio. As companhias aéreas oficiais são Latam e Delta Airlines. A realização é do Valor Econômico.”

Segundo o relato da coluna, o público era composto por executivos de grandes empresas brasileiras, representantes do sistema financeiro e investidores internacionais com atuação no Brasil.

Discurso e recepção do empresário

Durante a abertura do encontro, a diretora de redação do Valor Econômico, Maria Fernanda Delmas, destacou que o summit celebrava os 200 anos de relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos e também inaugurava o ciclo de comemorações do aniversário do jornal.

Antes da apresentação de Vorcaro, o evento exibiu um vídeo institucional com indicadores de desempenho do Banco Master, incluindo avaliações de agências de risco e dados sobre produtos financeiros da instituição.

A participação do banqueiro chamou a atenção de empresários e representantes de escritórios jurídicos presentes no encontro, que buscaram contato com o executivo após sua fala.

Presença em outro evento empresarial

Na mesma data, Nova York também sediou o Jantar de Gala do Prêmio Personalidade do Ano, que homenageou o empresário Alexandre Birman, do grupo Arezzo. O evento ocorreu no espaço The Glasshouse e reuniu mais de mil lideranças empresariais, financeiras e diplomáticas.

Segundo o relato publicado na coluna, Vorcaro também participou da cerimônia e foi cumprimentado por empresários e representantes do setor financeiro presentes na celebração.

Entre os patrocinadores do jantar estavam instituições financeiras como Banco do Brasil, Bank of America, BTG Pactual, J.P. Morgan, Itaú e UBS, além do próprio Banco Master.

Mudança de cenário meses depois

De acordo com a análise apresentada na coluna, o cenário envolvendo Vorcaro mudou significativamente cerca de um ano e meio após o evento em Nova York. O banqueiro acabou preso ao tentar embarcar para Dubai, enquanto o Banco Master foi alvo de medidas do Banco Central.

O episódio passou a ser citado em debates sobre o papel de instituições financeiras, empresas de auditoria, agências de classificação de risco e intermediários do mercado na avaliação e distribuição de produtos financeiros ligados ao banco.