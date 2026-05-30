Danilo Gentili diz que só débeis mentais acreditam no “corrupto” Flávio Bolsonaro

247 - O apresentador Danilo Gentili fez duras críticas ao senador Flávio Bolsonaro após a repercussão de informações sobre a relação entre o parlamentar e Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, que se encontra preso. O caso envolve a negociação de pelo menos R$ 134 milhões que, segundo as informações disponíveis, teriam como finalidade supostamente financiar o filme biográfico de Jair Bolsonaro, intitulado "Dark Horse".

"Quem ainda acredita nesse mentiroso de merda corrupto chamado @FlavioBolsonaro só pode ser debil mental", escreveu Danilo Gentili.

A PF investiga o destino desses recursos, diante da indicação de possíveis irregularidades. O objetivo da apuração é esclarecer se os valores tratados nas conversas tinham finalidade lícita, quem seriam os beneficiários e de que forma os repasses teriam sido estruturados.