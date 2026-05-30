Ataques de Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo preocupam Itamaraty

247 - Os ataques da família Bolsonaro à diplomacia brasileira elevaram a preocupação no Palácio Itamaraty diante da perspectiva de um eventual governo de Flávio Bolsonaro, informou a jornalista Janaína Figueiredo, do UOL.

Dos Estados Unidos, onde reside atualmente, Eduardo Bolsonaro chegou a ameaçar o Ministério das Relações Exteriores caso o senador vença a disputa presidencial.

Após a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos negar a realização de uma coletiva de imprensa com Flávio Bolsonaro depois do encontro do senador com o presidente norte-americano, Donald Trump, Eduardo afirmou que, em uma eventual gestão de Flávio, promoveria “reformas profundas” no Itamaraty. O jornalista bolsonarista Paulo Figueiredo também utilizou as redes sociais para reforçar as ameaças de Eduardo Bolsonaro.

As declarações acenderam um sinal de alerta no Itamaraty, que agora também precisa lidar com os desdobramentos da decisão dos Estados Unidos de classificar facções criminosas brasileiras como organizações terroristas, segundo a jornalista.

A medida foi resultado da articulação dos Bolsonaro e das reuniões nos EUA de Flávio Bolsonaro com autoridades do país, entre elas o presidente Donald Trump.