Datafolha: 38% não lembram voto para governador em 2022

247 - Mais de um terço dos eleitores brasileiros afirma não saber ou não lembrar em quem votou para governador em 2022, segundo pesquisa Datafolha. O levantamento, divulgado pela Folha de S.Paulo, mostra que 38% dos entrevistados não se recordam da escolha para o Executivo estadual, enquanto 54% dizem lembrar o voto e 9% afirmam não ter votado em nenhum candidato.

O índice de esquecimento sobre a disputa estadual é significativamente maior do que o registrado em relação à eleição presidencial de 2022. Apenas 7% dos entrevistados disseram não se lembrar em quem votaram para presidente, enquanto 85% afirmaram recordar a escolha e 8% declararam não ter votado em ninguém.

A pesquisa aponta diferenças relevantes por gênero e faixa etária. Entre as mulheres, 46% dizem não lembrar o voto para governador, percentual superior ao observado entre os homens, de 28%. O esquecimento também é mais elevado entre eleitores de 20 a 24 anos, faixa em que 45% afirmam não se recordar da escolha feita em 2022.

Na outra ponta, o grupo de 45 a 59 anos apresenta o maior índice de lembrança do voto para governador: 63% dos entrevistados nessa faixa etária disseram se recordar do candidato escolhido. O dado indica que a memória eleitoral sobre disputas estaduais varia de forma expressiva conforme idade e perfil do eleitorado.

O levantamento também mostra diferença entre simpatizantes partidários. Entre os eleitores que declaram preferência pelo PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, 76% afirmam lembrar em quem votaram para governador. Entre os que manifestam preferência pelo PT, legenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o índice é de 52%.

Em 2022, as eleições para governador foram decididas em segundo turno em 12 das 27 unidades da federação. A fragmentação das disputas estaduais e a menor centralidade dessas campanhas no debate nacional ajudam a explicar, em parte, a diferença de memória entre o voto para governador e o voto para presidente.

No caso da eleição presidencial, marcada pela forte polarização entre Lula e Bolsonaro, a lembrança do eleitorado é muito mais alta. Entre simpatizantes do PL, 97% dizem recordar o voto para presidente em 2022. Entre os simpatizantes do PT, o percentual é de 90%.

A disputa daquele ano terminou com vitória de Lula por margem estreita: 50,9% dos votos válidos contra 49,1% de Bolsonaro. O petista obteve cerca de 2,1 milhões de votos a mais que o adversário, em uma das eleições presidenciais mais acirradas desde a redemocratização.

O Datafolha também cruzou os dados de memória eleitoral com a intenção de voto para 2026. Entre os entrevistados que dizem pretender votar em Lula na próxima eleição presidencial, 87% afirmam lembrar em quem votaram em 2022. Entre os que declaram voto no senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), o índice chega a 93%.

Em pesquisa divulgada na semana anterior, o Datafolha apontou Lula com 41% das intenções de voto no primeiro turno da eleição presidencial de 2026, contra 31% de Flávio Bolsonaro. Os dados reforçam a permanência da polarização nacional como elemento central do cenário eleitoral, em contraste com a menor lembrança do eleitor sobre as disputas estaduais.

De acordo com o Datafolha, a margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. O instituto ouviu 1.898 eleitores de 20 anos ou mais em 17 e 18 de junho. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-09956/2026.