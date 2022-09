Datafolha: confira a pesquisa por sexo, idade, renda, escolaridade e religião

Apoie o 247

247 - A pesquisa Datafolha, divulgada nesta quinta-feira (29) e que apontou o candidato do PT à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 50% dos votos válidos, também mostrou que o petista conseguiu 53% dos votos válidos entre as mulheres, contra 31% de Jair Bolsonaro (PL), em segundo lugar. Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB) ficaram com 7% cada.

No público masculino, Lula teve 47% e Bolsonaro, 41%. Ciro ficou em terceiro (6%).

A pesquisa foi encomendada pela Globo e pelo jornal Folha de S.Paulo.

Foram entrevistados 6.800 eleitores entre 27 e 29 de setembro. A margem de erro foi de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.

O levantamento foi registrado no TSE sob o número BR-09479/2022.

Idade

O ex-presidente tem 52% dos votos entre as pessoas com 16 a 24 anos e Bolsonaro, 32%. Ciro teve 10%. Entre os eleitores de 25 a 34 anos, Lula conseguiu 48% e o candidato do PL, 37%. O pedetista teve 8%.

Entre as pessoas de 35 a 44 anos, o candidato do PT alcançou 48%, 10 pontos a mais que Bolsonaro.

Lula também venceu o ocupante do Planalto por 52% a 35% na faixa etária de 45 a 59 anos.

O ex-presidente conseguiu 51% contra 34% de Bolsonaro entre os eleitores de 60 anos ou mais.

Renda

De acordo com a pesquisa, Lula teve 59% entre as pessoas que recebem até dois salários mínimos e Bolsonaro, 27%. Ciro teve 6% e Simone, 4%.

Entre as pessoas que ganham de dois a cinco salários mínimos, o candidato à reeleição venceu Lula por 44% a 40%. Ciro conseguiu 7%.

Entre as pessoas com remunerações de cinco a dez salários mínimos, Bolsonaro também ganhou do petista (50% a 35%).

No eleitorado que recebe mais de dez salários mínimos, o ocupante do Planalto alcançou 47% e o petista, 41%.

Religião

Segundo o levantamento, o ex-presidente teve 57% entre os católicos, e Bolsonaro, 29%. Ciro e Simone ficaram com 6% cada. O candidato do PL ganhou do petista entre os evangélicos (53% a 32%). Ciro conseguiu 6% e Simone, 5%.

Das pessoas que disseram não ter ou serem eleitores sem religião, 62% declaram voto no candidato petista e 24% em Bolsonaro.

Dos que afirmaram ter outras religiões, 47% apoiaram Lula e 37% Bolsonaro.

Escolaridade

Os números mostraram que Lula venceu Bolsonaro entre as pessoas com ensino fundamental (62% a 26%) e com ensino médio (47% a 39%). Entre os eleitores com ensino superior, o candidato do PL ganhou (42% a 40%).

Regiões metropolitanas e interior

De acordo com as estatísticas, Lula saiu vitorioso contra Bolsonaro tanto nas regiões metropolitanas espalhadas pelo Brasil (51% a 34%) como nas cidades do interior (49% a 37%).

