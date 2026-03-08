Datena estreia na TV Brasil com entrevista exclusiva do vice-presidente Geraldo Alckmin

247 - O apresentador José Luiz Datena fará sua estreia na TV Brasil nesta terça-feira (10) à frente do programa “Na Mesa com Datena”, que terá como primeiro entrevistado o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB). A gravação da edição inaugural ocorreu na quinta-feira (5), na sede da EBC (Empresa Brasil de Comunicação), em Brasília.

As informações foram divulgadas pela coluna da jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo. Após o encerramento das filmagens, Datena fez uma brincadeira com o vice-presidente e entregou a ele uma enxada. O gesto fez referência ao hábito já relatado por Alckmin de capinar terrenos como forma de aliviar o estresse.

Durante a passagem pela capital federal, o apresentador também comandou diretamente de Brasília o programa “Alô Alô Brasil”, transmitido pela Rádio Nacional. Na ocasião, Datena recebeu ao vivo três ministros do governo federal: Márcio França, ministro das Micro e Pequenas Empresas; Alexandre Padilha, ministro da Saúde; e Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário.

O jornalista ainda entrevistou por telefone o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Osvaldo Nico Gonçalves, integrante da gestão do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Embora a chegada do apresentador à programação da TV Brasil tenha gerado inicialmente resistência interna na EBC, profissionais da redação da emissora em Brasília relataram que Datena teve uma recepção positiva entre jornalistas da estatal.

Mesmo com a estreia do novo programa gravado na capital federal, Datena continuará apresentando suas atrações a partir de São Paulo. Para comandar “Na Mesa com Datena” e o programa de rádio “Alô Alô Brasil”, o apresentador assinou contrato no valor de R$ 100 mil mensais, com pagamento realizado por meio de pessoa jurídica.