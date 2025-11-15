“Debate ético é central”, afirma Al Gore na COP30

247 - O ex-vice-presidente dos Estados Unidos e reconhecido ativista ambiental Al Gore visitou, na sexta-feira (14), o Pavilhão do Balanço Ético Global (BEG) instalado na Zona Azul da COP30, realizada em Belém (PA). A informação foi divulgada originalmente pela Agência Gov, em conteúdo publicado pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA).

Durante a passagem pelo espaço, que representa a etapa conclusiva do BEG, Al Gore sublinhou a dimensão moral da agenda climática. Para ele, o debate ético “é central no combate à mudança do clima”, reforçando que enfrentar a crise exige mais do que soluções técnicas — requer compromissos coletivos sustentados por princípios de justiça e responsabilidade.

A visita também serviu para que o líder ambientalista se informasse sobre os próximos passos da iniciativa. O BEG consolidou, ao longo dos últimos meses, uma série de Diálogos Regionais conduzidos pelos colíderes Karenna Gore, Mary Robinson, Michelle Bachelet, Kailash Satyarthi, Wanjira Mathai e Anote Tong. Os encontros, realizados nos seis continentes, reuniram pesquisadores, lideranças indígenas, autoridades religiosas, representantes da sociedade civil, jovens e artistas. As discussões resultaram em recomendações prioritárias destinadas a chefes de Estado e negociadores da COP30.

Sistematizadas em um Relatório Global, essas recomendações devem orientar decisões de longo prazo e, segundo seus organizadores, precisam ser incorporadas de maneira permanente às futuras conferências do clima. A iniciativa conta com o impulso político do governo brasileiro, sob liderança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e com o apoio direto do secretário-geral da ONU, António Guterres.

Inspirado no Balanço Global aprovado na COP28, em Dubai, o BEG segue diretrizes que levaram quase 200 países a assumirem compromissos relacionados à ampliação das energias renováveis, ao combate ao desmatamento, ao aumento da eficiência energética e à transição justa para além dos combustíveis fósseis. A meta central é contribuir para que o aquecimento global seja mantido abaixo de 1,5°C em relação aos níveis pré-industriais, como definido no Acordo de Paris.

Além dos grandes debates internacionais, o processo inclui os chamados Diálogos Autogestionados, que ampliam o alcance territorial da iniciativa. Entre eles, houve um encontro no Vaticano, realizado antes da reunião da ministra Marina Silva com o Papa Leão XIV, evidenciando o esforço para envolver diferentes tradições éticas e espirituais no enfrentamento da emergência climática.

O BEG, articulado pelo MMA e pela Presidência da COP30, busca fortalecer a implementação de tratados climáticos firmados desde 2015. A perspectiva dos seus organizadores é de que a ética funcione como base estruturante para decisões políticas capazes de promover uma transformação ecológica profunda, ancorada em tecnologias já disponíveis e na cooperação internacional.