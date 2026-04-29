Decisão do Senado não representa uma derrota de Lula, mas do povo brasileiro e da democracia, avalia Pedro Uczai

247 - A avaliação de que a decisão do Senado representa um impacto direto sobre a democracia e a soberania popular marcou o posicionamento do líder do PT na Câmara, Pedro Uczai (SC), após a rejeição do nome de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal (STF). O deputado afirmou que senadores não respeitaram "o voto soberano e popular" na indicação feita pelo presidente Lula para que o advogado-geral da União ocupasse um cargo de ministro do STF. O petista também abordou o cenário político mais amplo e afirmou que o episódio não compromete o projeto político do governo

A votação entre parlamentares terminou com 42 votos contrários e 34 favoráveis, resultado que gerou forte reação entre parlamentares governistas. “Não respeitaram o voto soberano e popular na indicação do ministro do Supremo”, afirmou no plenário da Câmara. “O Senado, inimigo do povo, virou as costas para o povo brasileiro e para a democracia”.

Na defesa do indicado, Uczai ressaltou atributos pessoais e profissionais de Messias. “Jorge Messias é uma pessoa ilibada, decente, coerente, evangélico”, disse, acrescentando que a rejeição representa também um revés simbólico para setores religiosos que se identificam com o jurista.

Projeção política e cenário eleitoral

O líder petista também abordou o cenário político mais amplo e afirmou que o episódio não compromete o projeto político do governo. “O povo brasileiro vai reeleger Lula. O povo brasileiro vai reconhecer a política econômica, o pleno emprego, o aumento do salário mínimo, mais institutos federais, mais saúde, mais educação e um Brasil se desenvolvendo, atraindo investimentos estrangeiros. O presidente (Lula) estadista está transformando esse país”, declarou.

Uczai ainda relacionou o debate à disputa política com a oposição e citou ações do governo federal em áreas sociais e econômicas. Ele mencionou programas como Farmácia Popular e Minha Casa, Minha Vida como exemplos de políticas públicas que fortalecem o apoio ao governo. O parlamentar também criticou adversários políticos e apontou possíveis desdobramentos de apurações em curso.

“Vai chegar até Flávio Bolsonaro e seus amigos do escritório que funciona dentro de sua mansão em Brasília. Cada dia que passa vai mostrar o rosto de vocês, o rosto da extrema direita, o rosto dos golpistas que fizeram bandalheira e liberaram o Banco Central”, afirmou.

Defesa da democracia

Encerrando sua fala, o deputado reforçou a confiança no processo democrático. “A democracia vai derrotar vocês de novo”, disse, ao comparar trajetórias políticas e criticar adversários que, segundo ele, não apresentam projeto consistente para o País.

A rejeição de Jorge Messias ao STF amplia o debate sobre a relação entre os poderes e mantém o tema no centro das discussões políticas nacionais.