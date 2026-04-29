Flávio Bolsonaro diz que o 'governo Lula acabou' após rejeição de Messias pelo Senado e toma invertidas nas redes

247 - Pré-candidato à presidência da República, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) resolveu afirmar nesta quarta-feira (29) que o “governo Lula acabou”, após o Senado rejeitar o advogado-geral da União, Jorge Messias, para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF). “Grande dia”, escreveu o parlamentar na rede social X.

Um usuário postou: “Governo Lula acabou porque Messias não foi aprovado? Os ministros do STF continuam os mesmos, os investigados continuam sendo investigados, os réus continuam os mesmos e seu pai vai continuar preso”.

Internautas reagiram à publicação do senador. “Cuidado rachadinha cantar vitória antes da hora dá azar”, escreveu um deles em referência às acusações de que o senador operava um esquema de rachadinha (desvio de salário de assessores) quando era deputado estadual na Assembleia Legislativa do estado do Rio de Janeiro (Alerj), no período 2003 a 2019.

“E vai começar o governo do Flávio Rachadinha, que lavou dinheiro comprando mansão de 6 milhões com a ajuda do BRB e do banco Master?”, questionou outra pessoa na plataforma. Outra pessoa afirmou que Flávio Bolsnaro "desmaia no primeiro debate" entre presidenciáveis. "Todo mundo no Rio sabe que vc não aguenta o rojão".

Na rede social X, internautas criticaram o Centrão e também usaram a expressão "Congresso inimigo do povo" para demonstrar revolta com a decisão do Senado. Foram 42 votos pela rejeição e 34 votos favoráveis à ida de Messias para o STF.

cuidado rachadinha cantar vitória antes da hora dá azar — George Marques 🇧🇷 (@GeorgMarques) April 29, 2026

E vai começar o governo do FLÁVIO RACHADINHA, que lavou dinheiro comprando mansão de 6 milhões com a ajuda do BRB e do banco Master? pic.twitter.com/PFunzjSluV — Sika (@Sika411181) April 29, 2026

Governo Lula acabou porque Messias não foi aprovado? 😂



Os ministros do STF continuam os mesmos, os investigados continuam sendo investigados, os réus continuam os mesmos e seu PAI VAI CONTINUAR PRESO. — Papai Bozo (@PapaiBozo1) April 30, 2026

Fica quieto balão japonês.

Vc desmaia no primeiro debate.

Todo mundo no Rio sabe que vc não aguenta o rojão April 30, 2026