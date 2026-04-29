Internautas detonam Centrão e “Congresso inimigo do povo” após Senado rejeitar Messias para o STF

247 - A rejeição do advogado-geral da União (AGU), Jorge Messias, para o Supremo Tribunal Federal (STF) anunciada pelo Senado provocou forte reação nas redes sociais, com críticas direcionadas ao Congresso Nacional e ao Centrão. Termos como “Congresso inimigo do povo” e “Centrão” ficaram entre os assuntos mais comentados na plataforma X nesta quarta-feira (29).

As reações ganharam volume ao longo do dia, impulsionadas por perfis políticos e comentários de figuras públicas. Entre as publicações, um perfil afirmou: “O povo precisa reagir à altura”. Na mesma mensagem, o usuário acrescentou: “O Congresso Nacional, que deveria ser a casa do povo, virou refém de interesses próprios, e sob liderança de Davi Alcolumbre, sequestrou o orçamento e prerrogativas presidenciais para enfraquecer o governo eleito. Um golpe disfarçado!”.

O deputado estadual Guilherme Cortez (Psol-SP) também se posicionou nas redes sociais. “A rejeição de Jorge Messias no STF é fruto da união mais reacionária do Brasil hoje: entre o centrão, do fisiologista Alcolumbre, e o bolsonarismo, que quer um Supremo a serviço da destruição dos direitos humanos”, escreveu. Em seguida, acrescentou: “Não conseguirão. Hoje eles venceram. Amanhã serão derrotados”.

Outras manifestações atribuíram a decisão à articulação política no Senado. Um perfil publicou: “a não aprovação do Jorge Messias na sabatina do Senado não foi uma vitória dos bolsonaristas, foi uma articulação do DAVI ALCOLUMBRE”. Na sequência, o mesmo comentário afirmou: “Isso é resultado da "overdose de republicanismo". O PT durante anos foi muito dócil com o centrão (direitão). Eles só pedem, pedem, pedem e se não der o que eles querem, sabotam o país. Chega de falar manso com essa gente”.

O episódio amplia o debate público sobre a relação entre Executivo e Legislativo e reforça a repercussão política da escolha de nomes para o Supremo Tribunal Federal.

🔴 ATENÇÃO, MILITÂNCIA! O POVO PRECISA REAGIR À ALTURA.



Vamos subir com tudo as tags:



CONGRESSO INIMIGO DO POVO

ALCOLUMBRE MOSTRA A CARA



Chega de reclamar sem agir. O Congresso Nacional, que deveria ser a casa do povo, virou refém de interesses próprios, e sob liderança de… pic.twitter.com/cVktz135UZ — Lázaro Rosa 🇧🇷 (@lazarorosa25) April 29, 2026





Ultima vez que foi rejeitado um ministro do STF foi no governo Floriano Peixoto o amigo dele era médico

CONGRESSO INIMIGO DO POVO — Luiz Alacarini ★彡 (@LuizAlaca) April 29, 2026





A rejeição de Jorge Messias no STF é fruto da união mais reacionária do Brasil hoje: entre o centrão, do fisiologista Alcolumbre, e o bolsonarismo, que quer um Supremo a serviço da destruição dos direitos humanos. Não conseguirão.



Hoje eles venceram. Amanhã serão derrotados. — Guilherme Cortez (@cortezpsol) April 29, 2026

A não aprovação do Jorge Messias na sabatina do Senado não foi uma vitória dos bolsonaristas, foi uma articulação do DAVI ALCOLUMBRE.



Isso é resultado da "overdose de republicanismo". O PT durante anos foi muito dócil com o centrão (direitão).



Eles só pedem, pedem, pedem e se… pic.twitter.com/CSmuwFfsvQ April 29, 2026