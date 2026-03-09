Defesa de Vorcaro pede ao STF conversa sem gravação na prisão

247 - A defesa do banqueiro Daniel Vorcaro solicitou ao Supremo Tribunal Federal (STF) autorização para realizar uma primeira conversa reservada com o empresário na Penitenciária Federal de Brasília sem que o encontro seja gravado.

Os advogados argumentam que ainda não conseguiram tratar confidencialmente com o cliente desde que foi decretada sua prisão preventiva, na última quarta-feira, no contexto das investigações envolvendo o Banco Master.

De acordo com informações publicadas pelo jornal O Globo, o pedido foi encaminhado ao ministro André Mendonça, relator do caso no STF, em um processo que tramita sob segredo de Justiça. A solicitação foi protocolada no sábado (7), e busca garantir que o primeiro encontro entre Vorcaro e sua equipe jurídica ocorra sem registro de áudio ou vídeo.

Segundo os advogados, a medida é necessária para que a defesa possa discutir a estratégia jurídica do caso sem as limitações impostas pelo monitoramento padrão existente nas penitenciárias federais. Nessas unidades, as conversas entre detentos e seus advogados costumam ser acompanhadas e registradas como parte dos protocolos de segurança.

A solicitação da defesa se baseia justamente nessas regras do sistema penitenciário federal, que prevê controle rigoroso sobre visitas e encontros realizados dentro das unidades. Os advogados sustentam que a ausência de um contato reservado até agora impede o debate aprofundado sobre a condução do processo e sobre os próximos passos da defesa.

Daniel Vorcaro está preso na Penitenciária Federal de Brasília, considerada uma unidade de segurança máxima. O local opera com monitoramento permanente das instalações e estabelece regras rígidas para a movimentação dos detentos e para a realização de visitas.

Desde que foi transferido para o sistema penitenciário federal, o banqueiro também está submetido ao chamado período inicial de adaptação às normas da unidade. Essa fase pode durar até 20 dias e inclui restrições adicionais de circulação e de contato externo enquanto o preso é integrado à rotina do presídio.

Durante esse período, por exemplo, não é permitido receber familiares ou visitantes pessoais. O controle mais rigoroso faz parte do protocolo aplicado a presos recém-chegados ao sistema federal.

O pedido da defesa agora depende de decisão do ministro André Mendonça, que analisará se autoriza ou não a realização do encontro inicial entre Vorcaro e seus advogados sem gravação dentro da unidade prisional.