PF apreendeu mais três celulares de Daniel Vorcaro

247 - A Polícia Federal apreendeu, na última quarta-feira (4), mais três celulares do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, que naquela data foi preso durante a terceira fase da Operação Compliance Zero. Vorcaro foi preso pela segunda vez e encontra-se atualmente em um presídio de segurança máxima em Brasília.

De acordo com informações do portal G1, os aparelhos apreendidos estão lacrados e ainda não foram periciados pelos investigadores. A PF investiga um total de oito celulares do banqueiro, suspeito de cometer fraudes contra o sistema financeiro nacional e liderar uma organização criminosa.

As equipes do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), relator do caso Master na Corte, e da PF, avaliam pedir reforço diante da quantidade de materiais.

No ano passado, Vorcaro também foi alvo de um mandado de prisão da operação, mas ganhou direito à liberdade provisória, mediante uso de tornozeleira eletrônica. A nova prisão foi determinada por Mendonça e fundamentada em mensagens encontradas em um celular do banqueiro, apreendido na primeira fase da operação. Nas mensagens, Vorcaro ameaça jornalistas e pessoas que teriam contrariado seus interesses.