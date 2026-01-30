Déficit de estatais fica dentro da meta em 2025, aponta relatório

247 - O conjunto das principais empresas estatais federais registrou déficit primário de R$ 5,1 bilhões em 2025, resultado que permaneceu abaixo do limite autorizado pela Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), que previa saldo negativo de até R$ 6,2 bilhões. O desempenho reflete, principalmente, o impacto de investimentos e da distribuição de dividendos realizados ao longo do ano pelas companhias controladas pela União.

As informações constam de dados divulgados pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e reportados originalmente pelo serviço Broadcast. Segundo a pasta, o número está alinhado ao levantamento do Banco Central, que apura o resultado primário de 20 empresas estatais federais — as mesmas 19 acompanhadas pelo governo, acrescidas da ENBPar — e também apontou déficit de R$ 5,1 bilhões no período.

De acordo com o MGI, o resultado fiscal foi “fortemente” influenciado pelo volume de investimentos e pelo pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio. “Em 2025, as 20 empresas da estatística do Banco Central investiram juntas R$ 5,1 bilhões e pagaram, até junho do mesmo ano, R$ 1,6 bilhão em dividendos e juros sobre capital próprio”, informou o ministério. A pasta ressaltou que, embora esses movimentos indiquem desempenho positivo das empresas, eles são contabilizados como despesa no cálculo fiscal. “Investimentos e dividendos refletem situações positivas, mas entram na contabilidade fiscal como despesas, impactando negativamente o resultado primário”, explicou.

O principal fator de pressão sobre o resultado agregado foi a Empresa Gerencial de Projetos Navais (Emgepron), que apresentou déficit primário de R$ 2,8 bilhões em 2025. O desempenho decorre dos investimentos de R$ 2,6 bilhões realizados pela estatal no ano, ligados ao projeto de construção de fragatas. Apesar do resultado fiscal negativo, a empresa apurou lucro de R$ 254 milhões no acumulado até setembro.

O ministério destacou que a coexistência de déficit fiscal e lucro empresarial é comum entre estatais dependentes do Tesouro. “Entre as 20 empresas que compõem a estatística de resultado primário do BC, 16 estão registrando lucro em 2025, e quatro, prejuízo. Entre as 16 empresas lucrativas, oito apresentaram ao mesmo tempo lucro e déficit fiscal”, afirma a nota oficial.

Entre as companhias que combinaram déficit e prejuízo estão os Correios. A estatal acumulou perdas de R$ 6,057 milhões até setembro de 2025 e registrou, no mesmo período, déficit primário de R$ 1,047 bilhão, segundo os dados consolidados pelo governo federal.