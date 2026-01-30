Transpetro bate recorde de transporte em 2025 com alta puxada por derivados

247 - A Transpetro encerrou 2025 com o maior volume já registrado de petróleo e derivados transportados em sua malha logística, consolidando o quarto aumento consecutivo de movimentação anual. Ao longo do ano, a subsidiária da Petrobras movimentou 658 milhões de metros cúbicos nos 46 terminais e nos cerca de 8,5 mil quilômetros de dutos sob sua operação, resultado que representa crescimento de 1,1% em relação a 2024.

O avanço foi impulsionado principalmente pelos derivados de petróleo, cujo volume transportado passou de 215,5 milhões de metros cúbicos em 2024 para 221,3 milhões em 2025, uma expansão de 2,7% no comparativo anual.

Entre os produtos que mais contribuíram para o desempenho, o Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), conhecido como gás de cozinha, apresentou a maior taxa de crescimento. Segundo a Transpetro, o início da operação do Complexo de Energias Boaventura elevou a produção nacional do combustível, intensificando o fluxo nos dutos que ligam Itaboraí, no Rio de Janeiro, aos terminais da Baía da Guanabara. A ampliação da oferta também se refletiu no aumento dos volumes movimentados nos terminais de Paranaguá (PR), Santos (SP) e Barra do Riacho (ES). No acumulado do ano, o transporte de GLP cresceu 24% em relação a 2024.

O diesel também teve desempenho positivo, com alta de 3,6% no volume movimentado em 2025. A companhia atribui esse resultado ao aumento do consumo no Centro-Oeste, região abastecida majoritariamente pelo Oleoduto São Paulo-Brasília (Osbra), um dos principais corredores logísticos de combustíveis do país.

Outro destaque do balanço anual foi o crescimento das operações ship to ship, modalidade de transbordo entre navios, que avançaram cerca de 18% no período. De acordo com a Transpetro, “esse aumento teve maior concentração nos terminais de Angra dos Reis e São Sebastião, atendendo à demanda crescente do escoamento da produção offshore de petróleo”.

Com o desempenho de 2025, a Transpetro reforça seu papel estratégico na logística de petróleo e derivados no Brasil, ampliando a capacidade de atendimento ao mercado interno e sustentando o crescimento da produção nacional.