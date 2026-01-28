Petrobras amplia reservas provadas e reforça base energética em 2025

247 - A Petrobras registrou crescimento relevante em suas reservas provadas de petróleo e gás natural em 2025, alcançando 12,1 bilhões de barris de óleo equivalente (boe) ao fim do ano. O volume foi apurado com base nos critérios da Securities and Exchange Commission (SEC), dos Estados Unidos, e reflete a continuidade da estratégia da companhia de ampliar sua base de recursos energéticos, mesmo em um cenário de produção recorde.

As informações constam de comunicado divulgado pela própria estatal, no qual a Petrobras detalha que, do total de reservas provadas estimadas em 31 de dezembro de 2025, 84% correspondem a óleo e condensado, enquanto 16% são de gás natural. Segundo a empresa, ao longo do ano foram adicionados 1,7 bilhão de boe em reservas, movimento que resultou em um índice de reposição de reservas (IRR) de 175%.

O desempenho foi sustentado principalmente pelo avanço e pela alta produtividade de ativos estratégicos no pré-sal. Entre os destaques estão os campos de Búzios, Tupi, Itapu e Mero, localizados na Bacia de Santos. Também contribuíram para a expansão das reservas o desenvolvimento dos campos de Budião, Budião Noroeste e Budião Sudeste, em águas profundas da Bacia de Sergipe-Alagoas, além da perfuração e do desenvolvimento de novos poços em áreas como Búzios, Tupi, Marlim Sul e Jubarte, nas bacias de Santos e de Campos.

De acordo com a Petrobras, a relação entre reservas provadas e produção, indicador conhecido como R/P, está estimada em 12,5 anos. A companhia informa ainda que não houve alterações relevantes nas reservas em função de variações no preço do petróleo, fator que, segundo o comunicado, evidencia a robustez e a resiliência econômica dos projetos em operação.

A estatal também destacou que mais de 90% de suas reservas provadas foram submetidas a processos de certificação independente conforme o critério da SEC. Atualmente, a empresa responsável por essa certificação é a DeGolyer and MacNaughton (D&M). Paralelamente, a Petrobras realiza estimativas de reservas de acordo com os critérios da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e da Society of Petroleum Engineers (SPE).

Pelo critério ANP/SPE, as reservas provadas da companhia somaram 12,5 bilhões de barris de óleo equivalente em 31 de dezembro de 2025. A diferença em relação ao volume apurado segundo as regras da SEC decorre, principalmente, do uso de premissas econômicas distintas e da possibilidade, prevista no regulamento técnico da ANP, de considerar como reservas volumes além do prazo contratual de concessão dos campos no Brasil.

No comunicado, a Petrobras reforça a necessidade de seguir investindo na maximização do fator de recuperação dos campos já descobertos, na exploração de novas fronteiras e na diversificação do portfólio exploratório, tanto no Brasil quanto no exterior, como forma de garantir a reposição de reservas e a segurança energética de longo prazo.