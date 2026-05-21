Democracia Cristã decide expulsar Aldo Rebelo

247 - O Democracia Cristã (DC) decidiu abrir procedimento disciplinar contra o ex-ministro Aldo Rebelo, medida que deve resultar em sua expulsão da legenda. A informação foi divulgada pelo partido em nota oficial publicada nesta quarta-feira (20). A decisão ocorreu após críticas públicas feitas por Rebelo à direção nacional da sigla e à articulação em torno de uma eventual candidatura de Joaquim Barbosa à Presidência da República.

Na nota, o DC afirmou que as manifestações recentes de Aldo Rebelo “não condizem com os valores democratas-cristãos” e acusou o ex-deputado de afrontar princípios e regras internas da legenda. O partido também declarou que tentativas de resolução interna foram frustradas pela “reiterada intransigência” do recém-filiado.

“A Direção Nacional da Democracia Cristã vem, por meio desta nota oficial, repudiar veementemente os ataques proferidos pelo recém-filiado Aldo Rebelo contra esta Direção e seu Presidente Nacional”, afirmou o partido.

A legenda ainda destacou que a abertura do processo disciplinar ocorrerá de forma imediata e culminará na desfiliação do político junto à Justiça Eleitoral.

“Tal medida resultará em sua expulsão sumária, com a devida comunicação de sua desfiliação à Justiça Eleitoral”, informou o DC.

A crise interna ganhou força após o anúncio de que o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal Joaquim Barbosa passou a ser tratado como aposta da sigla para disputar o Palácio do Planalto nas eleições de 2026. A movimentação desagradou Aldo Rebelo, que reagiu publicamente e reafirmou sua intenção de disputar a Presidência da República.

Em nota divulgada nas redes sociais, Rebelo declarou que sua pré-candidatura segue mantida e classificou a articulação em torno de Joaquim Barbosa como uma “afronta”.

“Minha pré-candidatura à presidência da República está mantida, conforme convite e compromisso da direção nacional do Democracia Cristã”, afirmou.

O ex-ministro também criticou a condução política dentro do partido e disse que projetos eleitorais não devem atender interesses restritos.

“Candidaturas são projetos coletivos e não de grupos e interesses específicos”, declarou.

Na mesma nota, Rebelo fez referência direta ao nome de Joaquim Barbosa e endureceu o tom contra a estratégia adotada pelo partido.

“A candidatura anunciada em um balão de ensaio de Joaquim Barbosa é uma afronta a tudo o que defendo como relações políticas apoiadas na transparência e nas decisões democráticas”, afirmou.

Apesar da manutenção da pré-candidatura anunciada por Rebelo, a legislação eleitoral brasileira determina que candidatos à Presidência precisam estar filiados a um partido político pelo menos seis meses antes da eleição para que a candidatura possa ser homologada oficialmente.