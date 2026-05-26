Depois de ser descartada por Valdemar, Michelle Bolsonaro curte postagem de Zema

247 - A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro curtiu uma postagem do ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema, pré-candidato do Novo à Presidência da República e rival do senador Flávio Bolsonaro na disputa pela sucessão presidencial. O “reel” foi publicado por Zema no Instagram há dois dias.

Na publicação, Zema aparece mostrando uma sequência de refeições de sua preferência, sem fazer referências políticas ou eleitorais. Ainda assim, a interação de Michelle ocorreu em meio ao aumento das tensões nos bastidores do campo bolsonarista.

Michelle Bolsonaro tem mantido silêncio sobre o envolvimento de Flávio Bolsonaro com o Banco Master. O áudio em que o senador pede dinheiro ao banqueiro Daniel Vorcaro provocou desgaste na pré-campanha e também ampliou o clima de tensão entre a ex-primeira-dama e os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Após a revelação do caso, setores do Centrão e do mercado financeiro passaram a defender uma chapa presidencial formada por Michelle Bolsonaro e pela senadora Tereza Cristina. A ex-primeira-dama, no entanto, não comentou publicamente as articulações.

Apesar das especulações, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, descartou a possibilidade de Michelle disputar a Presidência. Em entrevista à GloboNews, ele afirmou que não considera substituir Flávio Bolsonaro e declarou que uma candidatura de Michelle está “fora de questão”. Ele também já vinha descartando uma candidatura presidencial de Michelle Bolsonaro.

Michelle também é cotada para disputar uma vaga no Senado. Atualmente, ela preside o PL Mulher e acompanha o ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar após condenação por tentativa de golpe de Estado.