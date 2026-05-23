Bolsonaro veta Michelle para presidente, mas admite lançá-la como vice, dizem aliados

247 – Jair Bolsonaro descarta, por ora, a possibilidade de lançar Michelle Bolsonaro como candidata à Presidência da República neste ano, apesar do desgaste que atingiu a pré-candidatura de seu filho Flávio Bolsonaro (PL).

A informação é da jornalista Mônica Bergamo, em sua coluna na Folha de S.Paulo. Segundo aliados próximos à família Bolsonaro, a hipótese de Michelle disputar a vice-presidência, porém, permanece no horizonte.

De acordo com a coluna, Bolsonaro teria receio de que Michelle, caso fosse candidata ao Planalto, se tornasse alvo de "um jogo sujo e pesado" com o qual ela não saberia lidar. Como vice, na avaliação de aliados, ela estaria mais protegida politicamente.

Michelle, portanto, seguiria como uma espécie de plano B caso a candidatura de Flávio Bolsonaro não se sustente nas pesquisas. A possibilidade mais provável, segundo interlocutores da família, seria colocá-la como vice em uma chapa encabeçada por nomes como Ronaldo Caiado ou a ex-ministra da Agricultura Tereza Cristina.

Até o momento, no entanto, Flávio Bolsonaro segue mantido como nome preferencial. Sua substituição só ocorreria se ele continuasse caindo nas pesquisas e se candidatos do PL à Câmara e ao Senado passassem a pressionar por uma troca, temendo prejuízo eleitoral em suas próprias campanhas.