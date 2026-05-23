Datafolha mostra resistência de eleitores de Flávio Bolsonaro após caso Dark Horse

247 – Pesquisa Datafolha divulgada pela Folha de S.Paulo aponta que 88% dos eleitores que declaram voto em Flávio Bolsonaro (PL) defendem que o senador permaneça na disputa pela Presidência da República, mesmo após as revelações envolvendo o caso Dark Horse.

O levantamento foi realizado nos dias 20 e 21 de maio, com 2.004 entrevistados em 139 cidades. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob o código BR-07489/2026.

O caso ganhou força depois que o site Intercept Brasil revelou que Flávio Bolsonaro pediu dinheiro ao então banqueiro Daniel Vorcaro para financiar o filme Dark Horse, produção sobre a campanha de Jair Bolsonaro, hoje preso por tentativa de golpe de Estado.

Vorcaro, ex-controlador do Banco Master, está preso, e sua rede de relações políticas é alvo de investigação. Segundo a reportagem, Flávio inicialmente negou o episódio, mas depois admitiu o pedido. O senador também reconheceu ter se encontrado pessoalmente com Vorcaro quando o banqueiro já havia sido preso.

Apesar da fidelidade de sua base, o Datafolha indica que o episódio afetou a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro. Na simulação de primeiro turno, o senador caiu de 35% para 31%. No segundo turno, recuou de 45% para 43%.

O presidente Lula (PT), principal adversário de Flávio no cenário testado, oscilou para cima. No primeiro turno, passou de 38% para 40%. No segundo turno, avançou de 45% para 47%.

Entre os eleitores de Flávio Bolsonaro, 72% disseram ter tomado conhecimento do caso, índice superior aos 64% registrados no conjunto da amostra. Ainda nesse grupo, 38% afirmaram estar bem informados sobre a situação.

O levantamento mostra também que 54% dos eleitores do senador consideram próxima sua relação com Daniel Vorcaro. Mesmo assim, 73% afirmam que Flávio segue tendo sua confiança. Para 53% de seus apoiadores, o senador agiu bem ao pedir dinheiro ao então banqueiro, que destinou R$ 61 milhões à produção do filme.

No eleitorado geral, a avaliação é mais negativa. Segundo o Datafolha, 48% defendem que Flávio Bolsonaro deixe a disputa presidencial, enquanto 64% avaliam que ele agiu mal no episódio. Ainda assim, 67% afirmam que nada mudou em relação à confiança no senador.

Caso Flávio Bolsonaro abandone a disputa, Michelle Bolsonaro (PL) aparece como principal alternativa no campo bolsonarista. Entre os eleitores do senador, 60% apontam a ex-primeira-dama como primeira opção para substituí-lo.

No eleitorado geral, Michelle é citada por 39%. Entre os apoiadores de Flávio, aparecem na sequência Eduardo Bolsonaro (PL-SP), com 15%, Romeu Zema (Novo), com 13%, e Ronaldo Caiado (PSD), com 10%.

Entre todos os entrevistados, Zema e Caiado empatam com 17%, enquanto Eduardo Bolsonaro registra 10%.

A pesquisa também mostra que, entre os eleitores de Jair Bolsonaro em 2022, 92% afirmam não se arrepender do voto.