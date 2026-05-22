Guimarães defende concepção de governo do presidente Lula e diz que o “tetra vem aí” ao comentar pesquisa Datafolha

247 - O ministro das Relações Institucionais, José Guimarães, afirmou nesta sexta-feira (22), pela rede social X, que a pesquisa Datafolha reforçou a concepção de governo do presidente Lula e sinaliza apoio a um projeto de Estado que, segundo ele, prioriza justiça social e cuidado com a população.

O levantamento apontou quase dez pontos de vantagem de Lula sobre Flávio Bolsonaro no primeiro turno. O Datafolha também indica vitória do presidente nas simulações de segundo turno.

“O tetra vem aí! O Datafolha de hoje mostrou que o presidente @LulaOficial está 9 pontos à frente do segundo colocado, ainda no primeiro turno, e vence todos os outros candidatos no segundo turno”, escreveu Guimarães.

“É o Brasil indicando que prefere a verdade em vez da mentira. Que prefere um Estado justo, que cuida das pessoas, em vez de um projeto de Estado mínimo, que só é mínimo para os pobres. A pesquisa de hoje mostra que os brasileiros estão atentos à verdade. E a verdade liberta!”, acrescentou.

Outros dois nomes do Partido dos Trabalhadores, o deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) e Marcelo Freixo (PT-RJ) também usaram as redes sociais para comentar a pesquisa Datafolha e denunciar fake news do bolsonarismo, que tenta de descolar dos escândalos envolvendo o Banco Master.

A pesquisa foi divulgada após o caso Dark Horse, pois, de acordo com matéria divulgada no último dia 13 pelo The Intercept Brasil, Flávio Bolsonaro negociou com Vorcaro um financiamento de R$ 134 milhões para investir no filme Dark Horse, que é uma biografia de Jair Bolsonaro (PL). Do valor total, R$ 61 milhões foram repassados.

O Datafolha ouviu 2.004 pessoas entre os dias 20 e 22 de maio. A pesquisa tem margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%.