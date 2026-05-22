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      ‘Tentaram criar um Bolsonaro moderado, mas a máscara caiu’, diz Marcelo Freixo após Datafolha

      Pré-candidato do PT afirma que avanço de Lula sobre Flávio Bolsonaro expõe desgaste da extrema direita

      Marcelo Freixo (Foto: Valter Campanato/Agência Brasil)
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      247 - Pré-candidato a deputado federal, Marcelo Freixo (PT-RJ) criticou o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) nesta sexta-feira (22) após a pesquisa Datafolha apontar liderança do presidente Lula (PT), que abriu quase dez pontos percentuais de vantagem sobre o parlamentar da extrema direita no primeiro turno.

      “Datafolha: Vantagem de Lula sobe de 3 para 9 pontos. Tentaram criar um ‘Bolsonaro moderado’, mas a máscara caiu rápido demais”, escreveu Freixo em postagem publicada na rede social X.

      “A esperança vence o medo e a verdade vence a mamata! Quem tem histórico de trabalho cresce. Quem tem histórico de escândalo, cai. O povo quer dignidade, não mais rolo de família!”, acrescentou.

      Foram entrevistados 2.004 eleitores entre 20 e 22 de maio. O levantamento tem nível de confiança de 95%.

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