‘Tentaram criar um Bolsonaro moderado, mas a máscara caiu’, diz Marcelo Freixo após Datafolha

247 - Pré-candidato a deputado federal, Marcelo Freixo (PT-RJ) criticou o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) nesta sexta-feira (22) após a pesquisa Datafolha apontar liderança do presidente Lula (PT), que abriu quase dez pontos percentuais de vantagem sobre o parlamentar da extrema direita no primeiro turno.

“Datafolha: Vantagem de Lula sobe de 3 para 9 pontos. Tentaram criar um ‘Bolsonaro moderado’, mas a máscara caiu rápido demais”, escreveu Freixo em postagem publicada na rede social X.

“A esperança vence o medo e a verdade vence a mamata! Quem tem histórico de trabalho cresce. Quem tem histórico de escândalo, cai. O povo quer dignidade, não mais rolo de família!”, acrescentou.

Foram entrevistados 2.004 eleitores entre 20 e 22 de maio. O levantamento tem nível de confiança de 95%.