Flávio Bolsonaro lidera rejeição entre todos os candidatos ao Planalto, aponta Datafolha

247 - A nova pesquisa Datafolha sobre a disputa presidencial de 2026 mostra que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) passou a liderar a rejeição entre os possíveis candidatos ao Palácio do Planalto. Segundo o levantamento, 46% dos entrevistados afirmaram que não votariam “de jeito nenhum” em Flávio Bolsonaro. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece logo atrás, com 45% de rejeição. Michelle Bolsonaro (PL) ocupa a terceira posição, com 31%.

Datafolha mostra mudança no cenário eleitoral

Na pesquisa anterior, divulgada em 16 de maio, Lula aparecia isoladamente como o nome mais rejeitado, com 47%, enquanto Flávio Bolsonaro registrava 43%. Em abril, os dois apareciam tecnicamente empatados: Lula tinha 48% de rejeição, contra 46% do senador do PL.

Entre os demais nomes avaliados, Romeu Zema (Novo) e Cabo Daciolo (Mobiliza) aparecem com 18% de rejeição. Renan Santos (Missão) e Rui Costa Pimenta (PCO) registram 16% cada. Ronaldo Caiado (PSD) e Aldo Rebelo (DC) têm 15%.

Escândalo do Banco Master impacta Flávio Bolsonaro

O levantamento foi o primeiro realizado integralmente após a divulgação de áudios e reportagens que revelaram proximidade entre Flávio Bolsonaro e o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. O senador, contudo, mudou o discurso sobre sua relação com Vorcaro nos últimos dias e admitiu que pediu R$ 61 milhões para cobrir custos ligados ao filme Dark Horse, sobre a trajetória de Jair Bolsonaro (PL).

O senador também disse ter visitado Vorcaro após a primeira prisão do banqueiro pela Polícia Federal. Até a semana passada, Flávio afirmava que não possuía qualquer vínculo com o empresário.

Michelle Bolsonaro ainda enfrenta baixa popularidade

A pesquisa também mediu o grau de conhecimento dos eleitores sobre os possíveis candidatos da direita. Michelle Bolsonaro ainda é menos conhecida nacionalmente do que Flávio Bolsonaro. De acordo com o levantamento, 13% dos entrevistados disseram não saber quem é Michelle Bolsonaro. No caso de Flávio, esse índice é de 7%.

Outros nomes da direita também apresentam baixa popularidade nacional. Ronaldo Caiado é desconhecido por 52% dos entrevistados e tem rejeição de 15%. Romeu Zema, por sua vez, é desconhecido por 53% e registra rejeição de 18%.

A pesquisa ouviu 2.004 eleitores entre 20 e 22 de maio. O levantamento tem nível de confiança de 95%, o que significa que, mantidas as condições metodológicas, há 95% de probabilidade de os resultados retratarem a população dentro da margem de erro informada pelo instituto.