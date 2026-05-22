Genoino: “o BolsoMaster não se resume ao Flávio”

247 - O ex-presidente do PT José Genoino afirmou, em entrevista ao Bom Dia 247, que o escândalo envolvendo Flávio Bolsonaro não pode ser tratado como um caso isolado. Segundo ele, o episódio expõe uma rede de relações políticas e econômicas construída pelo bolsonarismo junto ao sistema financeiro, ao agronegócio, às emendas parlamentares e a setores religiosos ligados à chamada teologia da prosperidade.

“Esse escândalo não se resume ao Flávio. Está se puxando a ponta do iceberg”, declarou Genoino durante a entrevista. Para ele, o caso revela conexões que ultrapassam a atuação individual do senador e atingem o núcleo político e econômico do bolsonarismo.

Ao comentar as investigações relacionadas ao Banco Master, Genoino afirmou que há uma estrutura consolidada de interesses privados operando dentro das instituições brasileiras. Segundo ele, a família Bolsonaro “se emprenhou dentro da estrutura financeira dos pastores, do agro, para dominar áreas centrais que geram lucro”.

Na avaliação do dirigente petista, as relações envolvendo o Banco Master demonstram como setores do mercado financeiro mantiveram proximidade com a extrema direita mesmo diante das sucessivas crises políticas. Ele questionou o comportamento da Faria Lima e afirmou que parte do sistema financeiro segue apostando no bolsonarismo porque busca preservar o atual modelo econômico e institucional.

Genoino disse ainda que o escândalo evidencia uma “degradação institucional” iniciada após o impeachment de Dilma Rousseff, aprofundada durante o governo Jair Bolsonaro e agravada pelas tentativas golpistas posteriores às eleições de 2022. Para ele, o atual momento representa uma crise estrutural da direita brasileira.

Segundo o ex-presidente do PT, a extrema direita brasileira construiu um sistema baseado na mercantilização da política e das instituições. Durante a entrevista, ele afirmou que “tudo virou mercantilização”, incluindo a política, a justiça, o futebol e os mecanismos de financiamento público.

Genoino também criticou a postura de aliados do bolsonarismo diante das investigações. Ele afirmou que lideranças da extrema direita atuam sem preocupação com desgaste político ou institucional. “Eles não têm cerimônia. Eles são muito cara de pau”, declarou ao comentar as reações públicas de parlamentares ligados ao clã Bolsonaro.

Para o dirigente petista, a crise do chamado “BolsoMaster” não se limita à dimensão criminal. Segundo ele, o caso expõe uma forma de atuação política baseada na associação entre poder econômico, radicalização ideológica e ocupação das estruturas do Estado.

Genoino defendeu que a esquerda utilize o momento para apresentar uma agenda alternativa ao país, com foco em soberania nacional, reformas institucionais e fortalecimento democrático. Ele afirmou que as investigações devem seguir no âmbito policial e institucional, enquanto o governo Lula deve concentrar esforços na construção de uma pauta política voltada à população.