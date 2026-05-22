Advogado deixa defesa de Daniel Vorcaro

247 - O advogado José Luis Oliveira Lima deixou a defesa do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, em meio ao agravamento da crise judicial enfrentada pelo empresário. A informação foi divulgada pelo G1, em reportagem da jornalista Andreia Sadi, nesta quinta-feira (22).

José Luis Oliveira Lima confirmou sua saída da equipe jurídica e afirmou que a decisão ocorreu “de comum acordo”. A mudança acontece poucos dias depois de a Polícia Federal rejeitar a proposta de delação premiada apresentada por Vorcaro, preso preventivamente em investigação que apura a suposta criação de uma milícia privada para a prática de crimes.

Segundo a publicação, apesar de a Procuradoria-Geral da República (PGR) manter as negociações sobre uma possível colaboração premiada, integrantes do meio jurídico avaliam que um eventual acordo poderia gerar desgaste para a gestão do procurador-geral Paulo Gonet. A percepção, nos bastidores, é de que a homologação também enfrentaria resistência no Supremo Tribunal Federal (STF), especialmente por parte do ministro André Mendonça, relator do caso.

Interlocutores ouvidos pelo blog afirmam que Daniel Vorcaro estaria sob forte pressão emocional desde a prisão. De acordo com relatos obtidos pela reportagem, após um primeiro momento de proteção a aliados, o banqueiro estaria disposto a ampliar o alcance das informações oferecidas em eventual acordo de colaboração.

Na quinta-feira (21), antes da saída da defesa, os advogados do empresário solicitaram a transferência de Vorcaro da cela em que está custodiado na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, para o 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, localizado dentro do Complexo Penitenciário da Papuda.

A unidade, conhecida informalmente como “Papudinha”, foi indicada pela defesa sob a alegação de que as condições atuais de custódia na sede da PF não seriam adequadas. Até o momento, não houve decisão pública sobre o pedido de transferência.

Daniel Vorcaro é alvo de investigação conduzida pela Polícia Federal que apura a atuação de uma suposta estrutura armada privada vinculada ao empresário. O caso segue sob análise do Supremo Tribunal Federal.