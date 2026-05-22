Gilmar Mendes suspende análise sobre prisão de Felipe Vorcaro

247 - O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, pediu vista e suspendeu a análise, pela Primeira Turma da Corte, da prisão preventiva de Felipe Vorcaro, primo do ex-banqueiro Daniel Vorcaro. O caso envolve uma das fases da Operação Compliance Zero, deflagrada no início do mês, na qual Felipe foi alvo de investigação da PF (Polícia Federal).

As informações são do jornal O Globo. Segundo os dados divulgados, Felipe Vorcaro é apontado pela PF (Polícia Federal) como "operador financeiro" do ex-dono do Banco Master, Daniel Vorcaro.

O pedido de vista apresentado por Gilmar Mendes interrompeu temporariamente a análise do caso na Primeira Turma do STF. Com isso, a discussão sobre a manutenção ou revisão da prisão preventiva de Felipe Vorcaro ficará suspensa até que o ministro devolva o processo para continuidade do julgamento.

Felipe Vorcaro passou a ser investigado no âmbito da Operação Compliance Zero, ação que mira suspeitas relacionadas ao entorno financeiro de Daniel Vorcaro. De acordo com a PF (Polícia Federal), ele teria exercido papel relevante na movimentação de recursos vinculada ao ex-controlador do Banco Master.

A prisão preventiva é uma medida cautelar determinada antes do encerramento definitivo de um processo, quando as autoridades entendem que há motivos legais para manter o investigado preso durante a apuração. No caso de Felipe Vorcaro, a análise estava sob responsabilidade da Primeira Turma do Supremo, até ser interrompida pelo pedido de vista.

Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, é figura central no caso investigado pela Operação Compliance Zero. Felipe, por sua vez, aparece nas apurações como familiar próximo e suposto operador financeiro do ex-banqueiro, segundo a PF (Polícia Federal).

Com a suspensão, não há definição imediata sobre o futuro da prisão preventiva de Felipe Vorcaro. A retomada do julgamento dependerá da devolução do processo por Gilmar Mendes à Primeira Turma do STF.