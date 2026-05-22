Daniel Vorcaro eleva para R$ 60 bilhões proposta de devolução em negociação de delação com a PGR

247 - O empresário Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, aceitou elevar de R$ 40 bilhões para R$ 60 bilhões o valor que poderá ser devolvido em uma eventual delação premiada negociada com a Procuradoria-Geral da República (PGR). As informações são do jornalista Valdo Cruz, do G1.

De acordo com interlocutores envolvidos nas tratativas, a PGR também comunicou à defesa de Vorcaro que será necessário reformular completamente o roteiro da colaboração. A avaliação da equipe do procurador-geral da República, Paulo Gonet, é de que a proposta apresentada até agora não atende aos requisitos necessários para a formalização de um acordo.

A posição da PGR acompanha o entendimento da Polícia Federal, que já havia rejeitado a proposta inicial de delação do empresário. Investigadores consideram que o conteúdo apresentado omitiu informações relevantes e foi insuficiente para viabilizar um acordo de colaboração premiada.

Apesar da resistência da PF, a Procuradoria decidiu manter abertas as conversas com os advogados de Vorcaro. Nos bastidores, integrantes da defesa avaliam que ainda existe margem para avanço nas negociações com o Ministério Público Federal.

Os advogados do dono do Banco Master argumentam que as primeiras tratativas ocorreram diretamente com integrantes da equipe de Paulo Gonet, o que, na visão da defesa, abre espaço para uma reavaliação das condições da colaboração.

Por outro lado, assessores ligados ao procurador-geral afirmam que Daniel Vorcaro precisará apresentar uma postura mais efetiva caso queira fechar um acordo. Auxiliares de Gonet afirmaram que o empresário deverá receber uma “bela chamada” caso decida realmente colaborar com as investigações.

A avaliação de investigadores é de que a negociação com a PGR pode representar a última oportunidade concreta para que uma eventual delação de Vorcaro seja aceita pelas autoridades. Recentemente, o empresário assinou termos de confidencialidade com a Procuradoria-Geral da República e com a Polícia Federal, movimento interpretado como um passo preliminar para a abertura formal de negociações sobre colaboração premiada.