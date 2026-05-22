Faria Lima se afasta de Flávio Bolsonaro

247 - O vazamento de áudios, repasses e sobre encontros entre o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro levou setores do empresariado paulista a adotar uma postura de cautela em relação ao pré-candidato do PL à Presidência.

As informações são da CNN Brasil. Segundo a reportagem, a avaliação na chamada Faria Lima é que o momento exige distância e espera pelos próximos desdobramentos das investigações envolvendo Flávio Bolsonaro no caso Master.

O episódio afetou o ambiente político em torno do senador e ampliou a desconfiança entre empresários de São Paulo. O diagnóstico é que, antes de retomar agendas mais robustas com nomes de peso do setor econômico, Flávio terá de reconstruir pontes e recuperar confiança.

Na quinta-feira (21), o senador viajou a São Paulo, mas não repetiu o desempenho de visitas anteriores, quando conseguiu se reunir com representantes importantes da economia nacional.

A mudança de postura do empresariado ocorre em meio à repercussão do caso Master, que colocou sob escrutínio a relação entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro. O ex-banqueiro é personagem central de investigações que passaram a ter impacto também no tabuleiro político da direita.

Nos bastidores, a avaliação é que a cautela não se restringe ao mercado financeiro. Dentro do próprio PL, o senador também enfrenta a necessidade de recompor sua imagem e estabilizar sua pré-campanha, pressionada pelos desdobramentos recentes.