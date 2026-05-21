Ao contrário do que diz, Flávio Bolsonaro não assinou três dos cinco pedidos de CPIs sobre o Banco Master

247 - O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) não assinou três dos cinco requerimentos de criação de Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs) relacionados ao Banco Master que circulavam no Senado Federal. A informação foi revelada pelo jornal O Estado de São Paulo em meio à repercussão das mensagens trocadas entre o parlamentar e o banqueiro Daniel Vorcaro, dono da instituição financeira.

Os registros oficiais contradizem uma declaração pública do senador, que afirmou ter apoiado todos os pedidos de investigação sobre o Banco Master. “Nenhum de vocês (governistas) assinou. Eu assinei todas, porque não tenho nada a esconder. Porque tem uma grande diferença. Vocês entendem muito de corrupção”, disse Flávio Bolsonaro.

CPIs que Flávio Bolsonaro deixou de assinar

Segundo a reportagem, Flávio Bolsonaro não assinou requerimentos apresentados pelo senador e aliado Eduardo Girão (Novo-CE), nem propostas apresentadas pelo senador Rogério Carvalho (PT-SE) e pelas deputadas Heloísa Helena (Rede-RJ) e Fernanda Melchionna (Psol-RS).

O parlamentar apoiou apenas dois pedidos: a CPI Mista apresentada pelo deputado Carlos Jordy (PL-RJ) e a CPI protocolada pelo senador Carlos Viana (PSD-MG). Este último requerimento, porém, ainda não havia sido oficialmente apresentado até a publicação da reportagem.

Nesta quarta-feira, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), se negou a fazer a leitura dos requerimentos para a instalação de uma CPMI para investigar o caso do Banco Master.

Caso Master gera disputa política no Congresso

Atualmente, existem seis propostas de investigação relacionadas ao Banco Master em tramitação no Congresso Nacional. Três são ligadas à oposição e três partiram de parlamentares governistas.

Além dos pedidos já conhecidos, o deputado Rodrigo Rollemberg (PSB-DF) protocolou um requerimento na Câmara para investigar a relação entre o Banco Master e o Banco de Brasília (BRB).

Nos bastidores, governo e oposição disputam o protagonismo político das investigações. Ainda assim, a instalação das comissões enfrenta resistência dos presidentes da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP).

Mensagens com banqueiro ampliaram pressão

A pressão sobre Flávio Bolsonaro aumentou após a divulgação de mensagens publicadas pelo site Intercept Brasil. Nos diálogos, o senador pede apoio financeiro a Daniel Vorcaro para o financiamento do filme “Dark Horse”, produção sobre a trajetória política de Jair Bolsonaro (PL). Após a repercussão do caso, Flávio passou a defender publicamente a instalação de uma CPI para investigar o Banco Master.

Para que uma Comissão Parlamentar de Inquérito seja instalada, é necessário o aval do presidente da respectiva Casa legislativa. No caso de uma CPI Mista, a autorização depende do presidente do Senado Federal.