'Não posso responder', diz Alcolumbre ao ser questionado sobre relação de Flávio Bolsonaro com Vorcaro, CPI do Master e Messias

247 - O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), evitou responder nesta quinta-feira (21) a perguntas sobre a possível instalação de uma CPI para investigar o escândalo envolvendo o Banco Master, a relação entre o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, além de uma eventual nova indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo o jornal O Globo, após a sessão do Congresso Nacional, Alcolumbre foi abordado por jornalistas e repetiu diversas vezes que “não pode responder” aos questionamentos relacionados aos temas políticos e institucionais que dominam os bastidores de Brasília.

Silêncio sobre Jorge Messias e STF

Questionado sobre a possibilidade de o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reenviar o nome do ministro da Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias, para o STF, Alcolumbre evitou comentar o assunto. “Não posso te responder essa pergunta”, afirmou. Messias foi indicado por Lula para a Suprema Corte, mas acabou rejeitado pelo Senado no fim de abril, em uma derrota considerada histórica para o governo federal.

CPI do Banco Master gera pressão no Senado

O presidente do Senado também desconversou ao ser questionado sobre a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar o escândalo financeiro envolvendo o Banco Master. Perguntado sobre a possibilidade de instalação de uma CPI Mista, com participação de deputados e senadores, Alcolumbre disse que “é a segunda pergunta que não pode responder”.

Na sequência, jornalistas questionaram por que o requerimento de criação da CPI não foi lido durante a sessão do Congresso. Mais uma vez, ele evitou entrar no tema. “É a terceira pergunta que não pode responder”, declarou.

Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro

Alcolumbre também foi questionado sobre os vínculos entre o senador Flávio Bolsonaro e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. O tema ganhou repercussão após o site Intercept divulgar mensagens trocadas entre os dois. Segundo a publicação, Flávio teria pedido recursos financeiros para a produção de um filme em homenagem ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

Ao comentar o assunto, o presidente do Senado afirmou que “essa é a quarta (pergunta que não pode responder) porque eu não sei das conversas”.

Projeto amplia benefícios a partidos

Durante a conversa com jornalistas, Alcolumbre também comentou o projeto aprovado pela Câmara dos Deputados que amplia benefícios para partidos políticos. Segundo ele, a proposta ainda não chegou oficialmente ao Senado e deverá passar por avaliação antes de entrar na pauta da Casa.

“Os líderes me perguntaram sobre esse assunto ontem em sessão do plenário. Eu vou tomar conhecimento do projeto, que ainda não chegou ao Senado, ainda está na Mesa da Câmara, para conversar com os senadores sobre a possibilidade da deliberação. O senador Marcelo Castro é um dos que desejam relatar, assim como outros”, disse.

Entre os pontos previstos no projeto estão regras mais flexíveis para renegociação de dívidas partidárias, limitação de multas eleitorais, flexibilização no disparo de mensagens durante campanhas e obstáculos ao bloqueio de contas bancárias de partidos políticos.