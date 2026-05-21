Líder do PT na Câmara cobra CPMI para esclarecer relações entre Vorcaro e o clã Bolsonaro

247 - O líder do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados, Pedro Uczai (PT-SC), voltou a defender nesta quinta-feira (21) a instalação imediata de uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) para investigar o escândalo do Banco Master. Durante sessão do Congresso Nacional, o parlamentar apresentou questão de ordem ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), cobrando a leitura do requerimento que propõe a criação da comissão.

Segundo Uczai, a investigação é necessária para apurar o que classificou como "relações promíscuas e criminosas" entre o banqueiro Daniel Vorcaro, atualmente preso, e integrantes da família Bolsonaro. O deputado mencionou denúncias de um repasse de R$ 61 milhões feito pelo dono do Banco Master e articulado pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) para a produção do filme "Dark Horse".

De acordo com o parlamentar, o pedido de criação da CPMI atende às exigências constitucionais. Ele afirmou que o requerimento, protocolado pelas deputadas Heloísa Helena (Rede-RJ) e Fernanda Melchionna (PSOL-RS), já reúne 181 assinaturas na Câmara e 35 no Senado, com apoio da bancada petista.

Relações sob investigação

Durante o discurso, Uczai argumentou que a Presidência do Congresso não pode deixar de instalar a comissão após o cumprimento das exigências legais. "Não cabe à Presidência do Congresso Nacional um juízo de conveniência ou oportunidade, mas sim o dever de formalizar a criação da CPMI", declarou.

Davi Alcolumbre rejeitou o pedido. O senador alegou que a sessão do Congresso havia sido convocada exclusivamente para análise de vetos presidenciais e, por isso, não comportaria a leitura de requerimentos relacionados a comissões parlamentares de inquérito.

O deputado também citou reportagens do site The Intercept Brasil sobre a produção do filme "Dark Horse". Segundo as denúncias, a obra teria sido realizada no Brasil pela produtora Go Up Entertainment Ltda. sem o cumprimento de exigências legais previstas pela Agência Nacional do Cinema (Ancine). O parlamentar afirmou ainda que há suspeitas de que parte dos recursos tenha sido utilizada para manter Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos.

Críticas a Flávio Bolsonaro

Na tribuna, Uczai criticou Flávio Bolsonaro por não apresentar explicações sobre as denúncias. O deputado também questionou a visita do senador a Daniel Vorcaro após a conversão da prisão do banqueiro para o regime domiciliar no ano passado.

O líder petista afirmou ainda que as operações atribuídas a Vorcaro teriam se desenvolvido durante o governo Bolsonaro, período em que o banqueiro recebeu autorização para estruturar o banco. Uczai mencionou negociações com o governo do Distrito Federal que, segundo ele, geraram prejuízo estimado em R$ 12 bilhões ao Banco Regional de Brasília (BRB).

O parlamentar também citou perdas de R$ 1 bilhão em fundos de pensão de servidores do Rio de Janeiro investidos em títulos do Banco Master. Ao comentar a proposta de CPMI apresentada pelo deputado Carlos Jordy (PL-RJ), Uczai classificou a iniciativa como "teatro". Segundo ele, a bancada do PT e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendem investigações sobre o caso "doa a quem doer".