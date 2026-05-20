Líder do PT, Pedro Uczai denuncia "o que a direita quer" no debate sobre o fim da escala 6x1

247 - O líder do PT na Câmara dos Deputados, Pedro Uczai, criticou nesta quarta-feira (20) a atuação de setores da direita no debate sobre a escala 6x1 e afirmou que parlamentares da extrema direita defendem ampliar a jornada de trabalho.

De acordo com o parlamentar, a oposição ao governo do presidente Lula (PT) quer permitir uma carga de até 52 horas semanais. “Enquanto estamos lutando junto do presidente Lula para reduzir a jornada de trabalho, tem deputados da extrema-direita querendo aumentar ela! A ideia desse povo é colocar uma jornada de até 52 horas!

“Isso é retrocesso! Anotem: Nós vamos avançar pelo fim da escala 6x1 e garantir dois dias de vida para a classe trabalhadora!”, acrescentou Pedro Uczai na postagem.

Parecer deve ser apresentado na segunda

O debate na Câmara ganhou novo capítulo após o relator da proposta, deputado Léo Prates (Republicanos-BA), afirmar na terça-feira (19) que pretende apresentar o parecer sobre o fim da escala 6x1 na próxima segunda-feira (25). A medida trata da redução da jornada de trabalho e busca mudar o regime de seis dias de expediente para um dia de descanso.

A apresentação do relatório estava prevista para esta quarta-feira (20), mas divergências em pontos do texto levaram ao adiamento. Entre os temas em discussão está o período de transição, ponto sensível para a construção de acordo na comissão especial.

A expectativa é que a comissão especial vote o texto na próxima semana. Depois dessa etapa, a proposta deve seguir para análise no Plenário da Câmara dos Deputados.

Reunião buscou ajustar detalhes do texto

Léo Prates se reuniu com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), para discutir ajustes no parecer. O encontro também teve a presença do presidente da comissão especial, Alencar Santana (PT-SP), do autor da proposta, Reginaldo Lopes (PT-MG), e do líder do governo na Câmara, Paulo Pimenta (PT-RS).

A reunião ocorreu em meio à tentativa de alinhar pontos do relatório antes da apresentação formal. A proposta mobiliza lideranças partidárias, governo e parlamentares que atuam na comissão especial dedicada ao tema.

A ofensiva de Pedro Uczai ocorre nesse contexto de disputa política sobre a jornada de trabalho. O líder do PT sustentou que a redução da escala 6x1 representa uma pauta central para ampliar o tempo de descanso da classe trabalhadora, enquanto apontou resistência de setores da direita e da extrema direita no Congresso Nacional.