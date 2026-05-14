Uczai diz que Flávio Bolsonaro é a "cereja do bolo" do escândalo do Banco Master

247 - O líder do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados, Pedro Uczai (PT-SC), afirmou nesta quinta-feira (14) que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) é a "cereja do bolo" no escândalo envolvendo o Banco Master. Segundo o parlamentar, os episódios recentes envolvendo integrantes da oposição indicam uma crise no entorno político do grupo bolsonarista. As informações são da CNN Brasil.

Uczai citou a operação da Polícia Federal na residência do senador Ciro Nogueira (PP-PI) e afirmou que "o QG eleitoral bolsonarista implodiu nessa promiscuidade com o Banco Master." Em seguida, o deputado declarou: "A cereja do bolo é o próprio candidato Flávio Bolsonaro, pessoalmente, pedindo dinheiro a Daniel Vorcaro para pagar boletos. Em uma semana, a extrema-direita afundou o vice, o marqueteiro e o candidato".

Pedido de investigação

Na quarta-feira (13), o PT, PCdoB e PSOL apresentaram notícia-crime com pedido de instauração de inquérito contra Flávio Bolsonaro. O documento foi encaminhado ao procurador-geral da República, Paulo Gonet, e ao diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues.

Na representação, os parlamentares pedem investigação sobre a "interlocução direta, pessoal e financeira mantida com Daniel Vorcaro", ex-controlador do Banco Master.

A notícia-crime foi apresentada após a divulgação de áudio publicado pelo Intercept Brasil. Segundo a reportagem, Flávio Bolsonaro negociou diretamente com Daniel Vorcaro um repasse de R$ 134 milhões para financiar o filme Dark Horse, inspirado na trajetória política de Jair Bolsonaro.

De acordo com os documentos citados, ao menos US$ 10,6 milhões, cerca de R$ 61 milhões, foram transferidos entre fevereiro e maio de 2025 em seis operações bancárias relacionadas ao projeto cinematográfico.

A bancada do PT na Câmara também passou a defender a instalação de uma CPMI para investigar o caso envolvendo o Banco Master. Após a divulgação do áudio, Flávio Bolsonaro afirmou nas redes sociais que o episódio se tratava de "um filho procurando patrocínio". Antes da publicação da declaração nas redes sociais, o senador afirmou ao Intercept que as informações sobre o caso eram "mentira".