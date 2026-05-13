Líder do PT na Câmara defende CPI e aponta "extrema gravidade" em denúncias envolvendo Flávio Bolsonaro e Vorcaro

247 - O líder do PT na Câmara dos Deputados, Pedro Uczai (SC), classificou como "extremamente grave" a denúncia envolvendo o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. O parlamentar defendeu a instalação imediata de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para apurar as acusações reveladas pelo site The Intercept Brasil.

O parlamentar citou a divulgação de um áudio atribuído a Flávio Bolsonaro no qual o senador trataria de negociações envolvendo repasses de recursos para a produção de um filme sobre Jair Bolsonaro. Uczai afirmou que o caso deve ser apurado com rigor e anunciou que a bancada do PT, junto com PSOL e PCdoB, atuará no Congresso Nacional para viabilizar a instalação de uma CPI.

Entre as possibilidades, ele citou uma proposta na Câmara e outra de uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI), ambas com apoio de parlamentares da oposição.

Pedido de investigação e suspeitas sobre operações financeiras

Durante a declaração, Uczai afirmou que também será solicitado à Receita Federal o levantamento sobre possíveis registros de transferências e doações relacionadas ao empresário Daniel Vorcaro para o financiamento da produção cinematográfica.

"Precisamos saber a origem desses R$ 134 milhões — ou pelo menos dos R$ 61 milhões que foram pagos —, se houve transação financeira acompanhada pela Receita, se teve relação tributária ou não", disse o líder do PT.

Ele também questionou operações financeiras envolvendo o entorno do senador, incluindo a compra de uma mansão em Brasília.

"Quem pagou a mansão de Flávio Bolsonaro em Brasília? Se o ex-presidente do BRB recebeu seis apartamentos de luxo que totalizam, com valores atualizados, R$ 146 milhões, como foi feita a operação financeira e quem pagou o financiamento de Flávio Bolsonaro em tão pouco tempo?", afirmou.

Notícia de fato e pedido de quebra de sigilos

Segundo Uczai, as bancadas do PT, PSOL e PCdoB também encaminharam uma notícia de fato à Polícia Federal solicitando investigação sobre as denúncias, incluindo pedido de quebra de sigilo bancário e fiscal do senador.

Ele também informou que serão feitas articulações para abertura de procedimento no Conselho de Ética do Senado. "É grave, tudo muito grave", declarou.

Relação entre Flávio Bolsonaro e Vorcaro

Em publicação na rede social X, Uczai afirmou que mensagens trocadas entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro indicariam "intimidade, dependência financeira e cobrança por novos repasses". Segundo ele, o senador teria se referido ao empresário como "irmão" e solicitado apoio em diferentes momentos relacionados à produção do filme.

Para o parlamentar, o episódio "tem cara de financiamento político disfarçado de cinema" e envolve um banqueiro investigado, um banco em liquidação e articulações financeiras de grande volume.

Uczai também afirmou que as relações entre o grupo político de Jair Bolsonaro e o Banco Master teriam origem em períodos anteriores, ainda durante o governo do ex-mandatário de extrema direita.