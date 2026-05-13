Deputados do PT, PCdoB e PSOL acionam PF e PGR contra Flávio Bolsonaro

247 - A Procuradoria-Geral da República (PGR) e a Polícia Federal receberam uma notícia de fato criminal com pedido de instauração de inquérito e de prisão preventiva do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). A medida foi apresentada pelo deputado federal Pedro Uczai (PT-SC), pela deputada federal Jandira Feghali (PCdoB-RJ) e pelo deputado federal Tarcísio Motta (PSOL-RJ). O documento cita reportagem publicada pelo The Intercept Brasil nesta quarta-feira (13), que expõe diálogos e negociações entre o senador bolsonarista e Daniel Vorcaro.

A representação cita mensagens e áudios atribuídos a Flávio Bolsonaro em conversas com Daniel Vorcaro, em um contexto relacionado à crise da instituição financeira e à Operação Compliance Zero. O material anexado à notícia de fato menciona tratativas financeiras que poderiam envolver valores milionários e repasses realizados ao longo de 2025.

De acordo com o documento, os diálogos indicariam uma relação direta entre o senador e o banqueiro, com referências a pagamentos, parcelas e dificuldades financeiras. Em um dos trechos do áudio atribuído a Flávio Bolsonaro, ele se dirige a Vorcaro com o termo "irmão" e menciona dificuldades pessoais e do interlocutor, além de cobranças relacionadas a valores em aberto.

A representação também aponta que Flávio Bolsonaro teria citado a existência de parcelas atrasadas e compromissos financeiros em curso, além de demonstrar preocupação com obrigações assumidas. Em outro trecho reproduzido, há menção a possíveis impactos sobre contratos e equipes envolvidas em atividades vinculadas aos recursos mencionados.

O documento ainda relata que, na véspera da prisão de Daniel Vorcaro, o senador teria enviado mensagem afirmando "estou e estarei contigo sempre" e pedido orientações sobre o andamento de situações financeiras. O conteúdo é interpretado na peça como indício de proximidade e vínculo pessoal entre os dois.

Além disso, a notícia de fato sustenta a necessidade de investigação sobre possível origem e destino de recursos, beneficiários finais, eventuais intermediários financeiros e eventual circulação internacional de valores. O texto também menciona a possibilidade de apuração de crimes como lavagem de dinheiro, corrupção, tráfico de influência, organização criminosa e delitos contra o sistema financeiro nacional, sem apresentar conclusões, apenas hipóteses investigativas.

A representação solicita à Polícia Federal a abertura de inquérito e à Procuradoria-Geral da República a adoção de medidas no Supremo Tribunal Federal, incluindo quebras de sigilo, buscas e apreensões, bloqueio de bens e eventual pedido de prisão preventiva, além da preservação de provas digitais como mensagens, áudios e registros eletrônicos.

A peça destaca ainda a urgência das medidas sob o argumento de risco de dissipação de provas e ativos, considerando a natureza digital das comunicações e o volume financeiro citado no material apresentado.