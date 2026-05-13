Mensagens entre Flávio Bolsonaro e Vorcaro revelam intimidade, aponta Uczai

247 - O deputado federal e líder do PT na Câmara, Pedro Uczai (SC), afirmou que as mensagens entre o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, revelam “intimidade, dependência financeira e cobrança por novos repasses” em negociações para financiar Dark Horse, filme biográfico sobre Jair Bolsonaro, segundo informações do Intercept Brasil.

A prisão de Daniel Vorcaro joga luz sobre uma relação que precisa ser investigada a fundo: segundo o Intercept, Flávio Bolsonaro tratava diretamente com o dono do Banco Master sobre milhões de dólares para financiar o filme de propaganda política de Jair Bolsonaro.



As mensagens… May 13, 2026

Em publicação nas redes sociais, Uczai relacionou o caso à prisão de Daniel Vorcaro e cobrou investigação sobre a proximidade entre o banqueiro e o senador. “A prisão de Daniel Vorcaro joga luz sobre uma relação que precisa ser investigada a fundo: segundo o Intercept, Flávio Bolsonaro tratava diretamente com o dono do Banco Master sobre milhões de dólares para financiar o filme de propaganda política de Jair Bolsonaro”, afirmou.

O líder do PT na Câmara destacou trechos das mensagens reveladas pela reportagem e apontou suspeitas sobre a natureza dos repasses. “As mensagens revelam intimidade, dependência financeira e cobrança por novos repasses. Flávio chamava Vorcaro de ‘irmão’, agradecia dizendo que ‘tudo isso só está sendo possível por causa de vc’ e pedia socorro para não perder contrato, ator, diretor e equipe”, escreveu.

Para Uczai, o episódio exige apuração imediata por envolver um banqueiro investigado, uma instituição financeira em liquidação e recursos milionários destinados a um projeto audiovisual sobre Jair Bolsonaro. “O caso tem cara de financiamento político disfarçado de cinema. Um banqueiro investigado, um banco que acabou em liquidação e o filho de Bolsonaro negociando milhões para bancar a construção de uma narrativa eleitoral. Isso exige apuração imediata”, declarou.

Negociação milionária para bancar filme sobre Bolsonaro

O portal The Intercept afirma ter obtido mensagens, áudios, documentos e comprovantes bancários que embasam a apuração sobre as tratativas envolvendo o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Segundo a reportagem, Flávio teria negociado diretamente com Vorcaro o financiamento de Dark Horse, filme biográfico sobre Jair Bolsonaro.

De acordo com o material divulgado, o montante discutido chegaria a US$ 24 milhões, o que correspondia a cerca de R$ 134 milhões à época. A apuração aponta que ao menos US$ 10,6 milhões, aproximadamente R$ 61 milhões conforme a cotação dos períodos das transferências, teriam sido repassados entre fevereiro e maio de 2025, por meio de seis operações.

Ainda segundo o The Intercept, os valores teriam sido destinados ao Havengate Development Fund LP, fundo sediado no Texas, nos Estados Unidos, e ligado a aliados de Eduardo Bolsonaro.

A reportagem também relata a existência de mensagens que indicariam proximidade entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro. Em um dos registros, datado de 16 de novembro de 2025, um dia antes da prisão do banqueiro, o senador teria escrito a Vorcaro: “Irmão, estou e estarei contigo sempre, não tem meia conversa entre a gente. Só preciso que me dê uma luz! Abs!”.

Vorcaro foi preso no dia seguinte, acusado de operar um esquema de fraude que teria causado um rombo de R$ 47 bilhões no Fundo Garantidor de Crédito.