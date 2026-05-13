"Mais desenhado impossível", diz Jandira Feghali após revelações sobre negociação entre Flávio Bolsonaro e Vorcaro

247 - A deputada federal Jandira Feghali (PCdoB-RJ) reagiu nesta quarta-feira (13) às revelações envolvendo o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o banqueiro Daniel Vorcaro sobre o financiamento do filme Dark Horse, produção biográfica sobre Jair Bolsonaro. Em publicação nas redes sociais, a parlamentar afirmou: "Mais desenhado impossível. Esse esquema ainda vai desmascarar muita gente que posa de honesto e vende um discurso de moralidade que não se sustenta. Com a palavra, Bolsonarinho".

As declarações ocorreram após reportagem do Intercept Brasil revelar mensagens, áudios, documentos e comprovantes bancários que indicariam negociações entre Flávio Bolsonaro e Vorcaro para viabilizar a produção internacional do longa-metragem. Segundo a apuração, o senador teria negociado diretamente um aporte de 24 milhões de dólares, cerca de R$ 134 milhões na cotação da época, para financiar o filme Dark Horse.

Os documentos analisados apontam que ao menos 10,6 milhões de dólares, aproximadamente R$ 61 milhões, teriam sido transferidos entre fevereiro e maio de 2025 em seis operações financeiras. Os recursos, conforme a publicação, foram destinados ao fundo Havengate Development Fund LP, registrado no Texas, nos Estados Unidos, e ligado a aliados do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro.

Mais desenhado impossível. Esse esquema ainda vai desmascarar muita gente que posa de honesto e vende um discurso de moralidade que não se sustenta. Com a palavra, Bolsonarinho. https://t.co/oCqZjb5gkY May 13, 2026

Mensagens e cobranças

A reportagem também descreve trocas de mensagens entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro. Em uma delas, enviada em novembro de 2025, o senador escreveu ao banqueiro: "Irmão, estou e estarei contigo sempre, não tem meia conversa entre a gente. Só preciso que me dê uma luz! Abs!".

Flávio também enviou áudios cobrando a continuidade dos repasses para evitar a paralisação da produção. Em um dos trechos divulgados, o senador citou o ator Jim Caviezel e o diretor Cyrus Nowrasteh, envolvidos no projeto.

Em outro trecho, o senador declarou: "Agora que é a reta final que a gente não pode vacilar, não pode não honrar com os compromissos aqui, porque senão a gente perde tudo".

Questionado nesta quarta-feira (13), Flávio Bolsonaro negou as informações sobre o financiamento do filme. "De onde você tirou essa informação? É mentira", respondeu o senador antes de deixar o local onde falava com jornalistas nas proximidades do Supremo Tribunal Federal (STF).

O áudio bombástico em que Flávio Bolsonaro pede dinheiro a Daniel Vorcaro. Crédito: The Intercept pic.twitter.com/Oc7p388JmO — Brasil 247 (@brasil247) May 13, 2026



