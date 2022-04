Deputado Coronel Telhada foi mais um a ameaçar Lula armado. PT aciona Conselho de Ética (vídeo)

Apoie o 247

247 - O deputado estadual paulista e policial militar da Rondas Ostensivas Tobias Aguiar (ROTA) Paulo Adriano Lopes Lucinda Telhada (PP), conhecido como Coronel Telhada, é mais um bolsonarista a ameaçar o ex-presidente Lula (PT) armado.

Em vídeo publicado no Instagram, nas dependências da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), na terça-feira, 5, Telhada escreveu: “Vai lá em casa, Lula. Você e seu bando. Estarei te esperando”. “Vai lá em casa, incomodar a minha mulher, meus filhos e meus netos. Estou te esperando lá. Você e todo o seu bando”, disse Telhada exibindo uma arma.

Ele, assim como outros bolsonaristas que ameaçaram Lula, respondem a um vídeo editado que circula nas redes sociais da extrema direita que dá a entender, de forma equivocada, que o ex-presidente está incentivando que a militância petista vá à casa de deputados.

O vídeo exclui a frase que muda o contexto da suposta "orientação" de Lula contra parlamentares, lembra reportagem do Brasil de Fato. "Não é para xingar não, é para conversar com ele [deputado]", disse o petista, no trecho que foi retirado do vídeo, em fala feita durante um evento da Central Única dos Trabalhadores (CUT).

Conselho de Ética

A bancada de deputados petistas na Alesp protocolou nesta quarta-feira, 6, uma representação por quebra de decoro no Conselho de Ética da Casa contra o deputado. Os deputados estaduais petistas cobram, do presidente da Casa, Carlão Pignatari (PSDB), punição ao deputado. “A bancada estadual do PT oficializou o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Carlão Pignatari, sobre a gravidade do fato e representou o deputado Coronel Telhada no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar”, disse um comunicado da líder do PT na Alesp, deputada Márcia Lia.

Segundo Lia, “a situação se reveste de intensa gravidade uma vez que às ameaças feitas pelo deputado alcançam as deputadas e deputados estaduais, dirigentes, militantes que compõem e atuam no Partido dos Trabalhadores lado a lado do ex-presidente Lula, em defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito”.

A bancada do PT também escreveu nota de repúdio. Leia a íntegra.

"Em decorrência da publicação de vídeo nas redes sociais do deputado estadual Coronel Telhada do PP, gravado nas dependências da Assembleia Legislativa, no qual, ostenta arma de fogo e profere explícita ameaça ao ex-presidente Lula, e as pessoas que ele denominou como “seu bando”, a bancada estadual do PT oficializou o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Carlão Pignatari sobre a gravidade do fato e o informou que representará o deputado Coronel Telhada no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar.

"Recentemente em encontro com dirigentes sindicais, o ex-presidente Lula sugeriu aos sindicalistas da Central Única dos Trabalhadores que buscassem diálogo com deputados e seus familiares sobre as pautas de interesse dos trabalhadores. Para a líder da bancada deputada Márcia Lia, a situação se reveste de intensa gravidade uma vez que as ameaças feitas pelo deputado alcançam as deputadas e deputados estaduais, dirigentes, militantes que compõem e atuam no Partido dos Trabalhadores lado a lado do ex-presidente Lula, em defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito".

Outras ameaças

Não foi a primeira ameaça ao ex-petista em 2022, ano eleitoral. O deputado estadual pelo Paraná Coronel Lee (DC), se inspirando em Telhada, fez ameaças a Lula e ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) também gravou um vídeo com uma ameaça ao petista: "Digo uma coisa para vocês: na minha casa tem pistola”, disse.

O deputado federal Junio Amaral (PL-MG) divulgou um vídeo no qual ele manuseava uma arma de fogo enquanto fazia provocações ao ex-presidente.

No dia 24 de março, circulou nas redes sociais um vídeo em que um homem na cidade de Gravatal, no Sul de Santa Catarina, praticou tiros ao alvo e fez ameaças a membros do PT.

Antes o vereador de Porto Alegre e policial civil Leonel Radde (PT-RS) foi ameaçado de morte por neonazistas, assim como Lula, a deputada federal Maria do Rosário (PT-RS) e o ativista do movimento negro Antonio Isupério.

