Deputados evangélicos procuram Planalto para criticar desfile da Acadêmicos de Niterói

247 - Lideranças evangélicas com atuação no Congresso Nacional procuraram integrantes do governo federal e dirigentes do Partido dos Trabalhadores (PT) para criticar trechos do desfile da escola de samba Acadêmicos de Niterói, que homenageou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Marquês de Sapucaí. O ponto central da insatisfação foi uma ala que representou a “família tradicional” dentro de uma lata de conservas, imagem interpretada como deboche por parlamentares ligados ao segmento. As informações são do jornalista Igor Gadelha, do Metrópoles.

O episódio gerou desconforto entre parlamentares evangélicos que veem o caso como mais um fator capaz de dificultar a tentativa do governo Lula de se aproximar desse eleitorado, considerado estratégico no cenário político nacional.

De acordo com a coluna, o deputado federal Cezinha de Madureira (PSD-SP) foi uma das principais vozes do grupo a manifestar indignação. O parlamentar levou a reclamação diretamente ao presidente do PT, Edinho Silva, e também utilizou as redes sociais para criticar publicamente o conteúdo apresentado na avenida.

Em sua publicação, Cezinha afirmou que o trecho do desfile ultrapassou limites constitucionais e fez críticas duras ao que classificou como desrespeito à fé religiosa. “Quando uma manifestação cultural transforma a fé de milhões em objeto de deboche coletivo, não estamos diante de crítica política legítima. Estamos diante de desrespeito e de afronta direta à Constituição, que asseguram igualdade e proteção a todas as religiões”, escreveu o deputado.

Ainda segundo a apuração do Metrópoles, lideranças evangélicas que conversaram com interlocutores do governo e do PT destacaram que situações como essa podem ampliar resistências e tornar mais difícil o diálogo político do presidente Lula com setores conservadores e religiosos do país.

Aliados negam participação do governo em detalhes do desfile

Após as reclamações, aliados e auxiliares do presidente Lula teriam respondido aos parlamentares evangélicos afirmando que o governo federal não teve qualquer influência sobre os elementos artísticos do desfile da Acadêmicos de Niterói. De acordo com a coluna, esses interlocutores também ressaltaram que parte do Executivo não concordou com a sátira apresentada.

No Palácio do Planalto e dentro do próprio PT, conforme relatado, há defensores da ideia de que Lula publique uma nota oficial para esclarecer que não participou de decisões artísticas do desfile e reforçar o respeito do governo ao público evangélico.