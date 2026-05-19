Derretendo nas pesquisas, Flávio Bolsonaro convoca reunião de emergência com bancada do PL a portas fechadas

247 - O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República, convocou para esta terça-feira (19) reuniões com parlamentares do PL no Congresso Nacional, em uma tentativa de reorganizar a base aliada após o vazamento de mensagens e áudio envolvendo Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. As informações são do Metrópoles.

O encontro será o primeiro de Flávio Bolsonaro com congressistas do partido depois da revelação de conversas em que o senador aparece cobrando dinheiro de Vorcaro para financiar a cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro.

A reunião com a bancada do PL na Câmara dos Deputados está marcada para as 11h e ocorrerá a portas fechadas. O objetivo é permitir que Flávio apresente suas justificativas aos deputados e discuta com os aliados uma estratégia para conter os efeitos políticos da crise sobre sua pré-campanha presidencial.

O episódio provocou preocupação dentro do partido e entre integrantes da oposição. A divulgação das conversas atingiu diretamente o entorno do senador em um momento de articulação eleitoral, no qual Flávio Bolsonaro busca se consolidar como nome do bolsonarismo para a disputa presidencial.

Na parte da tarde, Flávio também deverá se reunir em um almoço com integrantes do bloco de oposição no Senado Vanguarda. O grupo reúne parlamentares do PL e do Partido Novo e tem atuado como uma das principais bases de sustentação da oposição no Congresso.

Segundo o relato, o clima no Senado é de ceticismo sobre o futuro da campanha de Flávio Bolsonaro. As informações sobre sua relação com Daniel Vorcaro surpreenderam até integrantes do alto escalão da campanha bolsonarista e geraram desânimo entre oposicionistas.

A crise ocorre após o vazamento de mensagens e de um áudio do chamado filho 01 de Jair Bolsonaro em tratativas com o dono do Banco Master. O conteúdo expôs a tentativa de obter recursos para a produção de uma cinebiografia do ex-presidente, tema que passou a dominar as discussões internas do PL.

A avaliação entre aliados é que Flávio precisará apresentar uma explicação convincente para reduzir o desgaste. A reunião com deputados do PL será uma etapa central desse esforço, já que a bancada da Câmara é uma das principais vitrines políticas do partido e tende a ter peso na definição da estratégia pública de defesa.

Além de prestar esclarecimentos, o senador buscará alinhar o discurso com parlamentares aliados. A preocupação é evitar versões desencontradas e reduzir o impacto do caso sobre sua imagem junto ao eleitorado e aos grupos políticos que poderiam sustentar sua candidatura.

O almoço com o bloco Vanguarda também terá peso político. No Senado, onde Flávio exerce mandato, o episódio gerou apreensão sobre a capacidade do pré-candidato de atravessar a crise sem perder apoio entre lideranças oposicionistas.

A sequência de encontros ocorre em meio a uma tentativa de recomposição interna. O caso Vorcaro abriu uma frente de desgaste em um momento sensível para a oposição, que busca definir nomes, alianças e estratégias para a eleição presidencial de 2026.

A expectativa é que as reuniões desta terça ajudem a medir o nível de apoio efetivo a Flávio dentro do PL e entre os senadores da oposição. Até agora, o episódio tem sido tratado por aliados como uma crise que exige resposta rápida, coordenação política e tentativa de controle de danos.