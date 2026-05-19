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      Derretendo nas pesquisas, Flávio Bolsonaro convoca reunião de emergência com bancada do PL a portas fechadas

      Senador reúne aliados para conter crise no PL após áudio sobre pedido de recursos ao dono do Banco Master

      Derretendo nas pesquisas, Flávio Bolsonaro convoca reunião de emergência com bancada do PL a portas fechadas (Foto: Mateus Bonomi/Reuters)
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      247 - O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República, convocou para esta terça-feira (19) reuniões com parlamentares do PL no Congresso Nacional, em uma tentativa de reorganizar a base aliada após o vazamento de mensagens e áudio envolvendo Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. As informações são do Metrópoles.

      O encontro será o primeiro de Flávio Bolsonaro com congressistas do partido depois da revelação de conversas em que o senador aparece cobrando dinheiro de Vorcaro para financiar a cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro.

      A reunião com a bancada do PL na Câmara dos Deputados está marcada para as 11h e ocorrerá a portas fechadas. O objetivo é permitir que Flávio apresente suas justificativas aos deputados e discuta com os aliados uma estratégia para conter os efeitos políticos da crise sobre sua pré-campanha presidencial.

      O episódio provocou preocupação dentro do partido e entre integrantes da oposição. A divulgação das conversas atingiu diretamente o entorno do senador em um momento de articulação eleitoral, no qual Flávio Bolsonaro busca se consolidar como nome do bolsonarismo para a disputa presidencial.

      Na parte da tarde, Flávio também deverá se reunir em um almoço com integrantes do bloco de oposição no Senado Vanguarda. O grupo reúne parlamentares do PL e do Partido Novo e tem atuado como uma das principais bases de sustentação da oposição no Congresso.

      Segundo o relato, o clima no Senado é de ceticismo sobre o futuro da campanha de Flávio Bolsonaro. As informações sobre sua relação com Daniel Vorcaro surpreenderam até integrantes do alto escalão da campanha bolsonarista e geraram desânimo entre oposicionistas.

      A crise ocorre após o vazamento de mensagens e de um áudio do chamado filho 01 de Jair Bolsonaro em tratativas com o dono do Banco Master. O conteúdo expôs a tentativa de obter recursos para a produção de uma cinebiografia do ex-presidente, tema que passou a dominar as discussões internas do PL.

      A avaliação entre aliados é que Flávio precisará apresentar uma explicação convincente para reduzir o desgaste. A reunião com deputados do PL será uma etapa central desse esforço, já que a bancada da Câmara é uma das principais vitrines políticas do partido e tende a ter peso na definição da estratégia pública de defesa.

      Além de prestar esclarecimentos, o senador buscará alinhar o discurso com parlamentares aliados. A preocupação é evitar versões desencontradas e reduzir o impacto do caso sobre sua imagem junto ao eleitorado e aos grupos políticos que poderiam sustentar sua candidatura.

      O almoço com o bloco Vanguarda também terá peso político. No Senado, onde Flávio exerce mandato, o episódio gerou apreensão sobre a capacidade do pré-candidato de atravessar a crise sem perder apoio entre lideranças oposicionistas.

      A sequência de encontros ocorre em meio a uma tentativa de recomposição interna. O caso Vorcaro abriu uma frente de desgaste em um momento sensível para a oposição, que busca definir nomes, alianças e estratégias para a eleição presidencial de 2026.

      A expectativa é que as reuniões desta terça ajudem a medir o nível de apoio efetivo a Flávio dentro do PL e entre os senadores da oposição. Até agora, o episódio tem sido tratado por aliados como uma crise que exige resposta rápida, coordenação política e tentativa de controle de danos.

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