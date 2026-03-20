Desembargador condenado por estupro de neta se entrega em Manaus

247 - O desembargador aposentado Rafael de Araújo Romano, condenado a 47 anos de prisão por estupro de vulnerável contra a própria neta, se apresentou à polícia nesta sexta-feira (20), em Manaus (AM). Ele compareceu à Delegacia Geral da capital amazonense para dar início ao cumprimento da pena em regime fechado, após a Justiça determinar a prisão definitiva, informa o Metrópoles. A ordem de prisão foi expedida na quarta-feira (18), após o trânsito em julgado da sentença — etapa em que não há mais possibilidade de recurso judicial.

A condenação de Rafael de Araújo Romano ocorreu em 2020. Segundo as investigações, os abusos começaram em 2009, quando a vítima tinha apenas 7 anos de idade. Os crimes se estenderam por anos e foram relatados pela própria vítima em depoimento à Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), sendo posteriormente incluídos na denúncia apresentada pelo Ministério Público do Amazonas.

De acordo com o relato da vítima, o último episódio de violência ocorreu em 2016, quando ela tinha 14 anos. Em um dos casos, uma tia chegou a presenciar a situação, mas negou os abusos ao ser questionada, alegando vergonha.

O caso veio à tona em 2018, após a mãe da adolescente denunciar o crime ao Ministério Público. Na época, ela contou que soube dos abusos pela própria filha, durante uma conversa em que a jovem decidiu revelar o que havia acontecido ao longo dos anos.

Em relação às consequências administrativas da condenação, como a perda do cargo público e eventual cassação da aposentadoria do magistrado, a Justiça informou que caberá aos órgãos competentes adotar as medidas necessárias. Foi determinada apenas a comunicação formal à Procuradoria-Geral do Estado para as providências cabíveis.

Quando o caso se tornou público, a mãe da vítima também se manifestou nas redes sociais, onde classificou o ex-sogro com duras críticas. Em seu relato, ela descreveu o impacto dos crimes no ambiente familiar e a gravidade da situação vivida pela filha.