“Desgaste de Flávio Bolsonaro está apenas começando”, afirma Otoni de Paula

247 -O deputado federal Otoni de Paula (PSD-RJ) voltou a fazer duras críticas ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e afirmou que o desgaste político do parlamentar "está apenas começando". Em vídeo publicado nas redes sociais, o ex-aliado da família Bolsonaro elevou o tom das críticas e sugeriu que novos episódios envolvendo o senador poderão vir à tona.

No pronunciamento, Otoni relaciona suas críticas à ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, afirmando que já havia alertado anteriormente para um possível rompimento entre ela e integrantes da família Bolsonaro. Segundo o deputado, a ex-primeira-dama estaria reagindo a sucessivos episódios de desgaste provocados por Flávio Bolsonaro.

"Ei, no dia 23 de fevereiro, eu avisei. Por favor, senhores, não provoquem dona Michelle Bolsonaro. Não façam ela falar o que ela não quer dizer", afirmou Otoni no início da gravação.

Na sequência, o parlamentar acusa Flávio Bolsonaro de promover ataques contra Michelle Bolsonaro e sustenta que a ex-primeira-dama não depende do aval dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro para se posicionar politicamente. "É claro que Michelle Bolsonaro iria explodir, é claro que ela não ia aguentar esses arranjos de humilhações sucessivas que você, Flávio Bolsonaro, tem arquitetado contra ela juntamente com seus irmãos."

O deputado também atribuiu ao senador responsabilidade por decisões políticas tomadas durante o governo Jair Bolsonaro. Em sua avaliação, acordos firmados pelo então presidente tiveram como principal objetivo proteger o filho mais velho.

"Todo mundo que defende seu pai sabe que o governo de seu pai acabou por sua causa. Que seu pai teve que fazer os acordos políticos que fez por sua causa. Que seu pai teve que fazer acordos com a Suprema Corte por sua causa. Que seu pai caiu no colo do Centrão por sua causa."

Em outro trecho do vídeo, Otoni afirma que Flávio Bolsonaro não representa a principal liderança da direita brasileira e elogia Michelle Bolsonaro, afirmando que ela possui maior projeção política. "Flávio, que é sem dúvida alguma, depois de seu pai, a maior liderança da direita brasileira. Não é você, Flávio."

As críticas prosseguem com ataques diretos ao senador, a quem o deputado chama de "farsa".

"Você é uma farsa. E a sua máscara começa a cair."