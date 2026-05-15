Flávio Bolsonaro representa a morte da direita brasileira, diz Otoni de Paula (vídeo)

247 – O deputado federal Otoni de Paula (PSD-RJ) publicou um duro posicionamento político contra Flávio Bolsonaro e afirmou que o senador representa “a morte da direita brasileira”. Em postagem divulgada nas redes sociais, o parlamentar criticou a tentativa de setores do bolsonarismo de transformar o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro em sucessor natural de um projeto político nacional.

No texto, Otoni afirmou que vem alertando há muito tempo sobre os riscos de a direita brasileira construir uma liderança baseada em lealdade pessoal e blindagem política, em vez de coerência programática e compromisso com princípios.

“Tenho alertado há muito tempo que a direita brasileira cometeria um erro gravíssimo caso transformasse Flávio Bolsonaro em herdeiro automático de um projeto político nacional”, escreveu.

A declaração aprofunda as divisões internas no campo conservador e expõe o desconforto de setores da própria direita com a centralidade da família Bolsonaro na reorganização política para as próximas eleições. Otoni de Paula afirmou que os acontecimentos recentes ajudam a explicar por que lideranças conservadoras evitam aderir publicamente à construção de uma candidatura nacional liderada por Flávio Bolsonaro.

“E os fatos começam, aos poucos, a explicar a resistência de importantes lideranças da própria direita em embarcarem publicamente nessa construção”, afirmou.

Nos últimos meses, a direita brasileira passou a enfrentar disputas internas sobre os rumos do bolsonarismo após o avanço de investigações envolvendo aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro e integrantes de sua família. O nome de Flávio Bolsonaro passou a ser ventilado por setores bolsonaristas como possível liderança nacional do campo conservador, especialmente diante da inelegibilidade de Jair Bolsonaro.

Otoni de Paula, no entanto, defendeu uma ruptura com o que chamou de práticas contraditórias reproduzidas dentro da própria direita. Segundo ele, parte do campo conservador passou a repetir mecanismos políticos que historicamente criticava nos governos anteriores.

“Tenho defendido uma direita séria, coerente e comprometida com princípios, não uma direita que reproduza os mesmos vícios que durante anos criticou na esquerda”, escreveu.

A publicação ganhou forte repercussão política e foi interpretada como um dos ataques mais contundentes feitos por um parlamentar identificado com a direita contra Flávio Bolsonaro. Otoni de Paula também criticou o que chamou de “idolatria” dentro do movimento bolsonarista e alertou para os riscos da ausência de fiscalização política sobre lideranças do campo conservador.

“O maior erro que um campo político pode cometer é transformar lealdade pessoal em blindagem moral absoluta”, afirmou.

Na parte final da postagem, o deputado defendeu que nenhum projeto político consegue sobreviver sem coerência ética e sem mecanismos de controle interno.

“Nenhum projeto político sobreviverá se trocar coerência por idolatria e fiscalização por militância cega”, concluiu.

As declarações ocorrem em meio ao desgaste político de Flávio Bolsonaro após novas denúncias e revelações envolvendo o Banco Master e o banqueiro Daniel Vorcaro. Nos bastidores de Brasília, aliados de diferentes partidos avaliam que o avanço das investigações pode impactar diretamente a tentativa de construção de uma candidatura presidencial ligada ao núcleo bolsonarista.

A manifestação de Otoni de Paula também reforça um movimento crescente dentro da direita brasileira de diferenciação em relação ao núcleo mais radical do bolsonarismo. Embora tenha sido aliado de Jair Bolsonaro em diversos momentos, o deputado vem adotando um discurso mais crítico sobre os rumos políticos do grupo e sobre a necessidade de reorganização do campo conservador em bases menos personalistas.

Com a aproximação do calendário eleitoral, as divergências internas na direita tendem a se intensificar, especialmente diante das disputas por liderança política no pós-Bolsonaro.