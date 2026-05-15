Paulo Pimenta diz que Vorcaro é o “05 de Bolsonaro” e cobra investigação sobre Banco Master

247 – O deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS), líder do governo Lula na Câmara, afirmou em entrevista à TV 247 que Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, seria o “05 de Bolsonaro”, em referência ao grau de proximidade que, segundo ele, o banqueiro teria com a família do ex-presidente Jair Bolsonaro. A declaração foi feita durante participação no Boa Noite 247, no qual Pimenta comentou novas revelações envolvendo Flávio Bolsonaro, Daniel Vorcaro e movimentações financeiras ligadas a uma conta no Texas. Segundo o deputado, os fatos tornam urgente a investigação sobre o chamado “Bolsomaster”.

“Eu cheguei à conclusão que o Vorcaro é o 05, né? Esse é o novo filho do Bolsonaro. O Brasil conheceu hoje o 05”, afirmou Pimenta.

Segundo o parlamentar, as informações divulgadas reforçam a necessidade de bloqueio de bens de Flávio Bolsonaro. “A primeira delas é pedir o bloqueio de R$ 65 milhões do Flávio Bolsonaro. Vamos indicar, entre outros bens que podem imediatamente ser bloqueados, aquela mansão que ele comprou em Brasília com o financiamento do BRB”, disse.

Pimenta afirmou ainda que a solicitação será encaminhada ao ministro André Mendonça, ao procurador-geral da República e à Polícia Federal. Ele também defendeu a cooperação internacional para rastrear a conta no Texas.

“Vamos pedir a colaboração internacional para que seja quebrado também o sigilo dessa conta nos Estados Unidos e a gente possa identificar o destino desse dinheiro”, declarou.

O deputado sustentou que os recursos podem estar ligados a operações de financiamento político e digital da extrema direita. “Provavelmente é o dinheiro utilizado para pagar impulsionamento de conteúdos de fora do Brasil para o Brasil. É um dinheiro que é utilizado para pagar influenciadores, ativistas digitais da direita”, afirmou.

Pimenta também defendeu a instalação de uma CPI ou CPMI sobre o Banco Master. Para ele, a pressão pública por investigação tende a crescer após as novas revelações. “Nós queremos essa investigação e eu acho que eles vão ficar agora emparedados”, disse.

Em outro momento da entrevista, o deputado afirmou ver risco de fuga de Flávio Bolsonaro e defendeu o uso de tornozeleira eletrônica. “Acho que o risco de fuga é real diante da operação. Então a tornozeleira eletrônica é uma garantia para a Justiça”, afirmou.

Pimenta também relacionou o caso à disputa eleitoral de 2026 e disse acreditar que as revelações atingem diretamente a candidatura de Flávio Bolsonaro. “Eu acho que é a paulada mais forte que eu já vi eles levarem”, declarou.

O parlamentar afirmou ainda que novas informações podem surgir. “Eu acho muito improvável que seja só essa conversa”, disse, ao comentar a possibilidade de existirem outros áudios envolvendo Flávio Bolsonaro.

Ao final, Pimenta também comentou o cenário político no Rio Grande do Sul e disse estar confiante na construção de uma aliança de esquerda no estado para 2026, com apoio ao presidente Lula e candidaturas competitivas ao governo e ao Senado.